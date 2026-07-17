¿Argentinas o inglesas? Dónde están las islas Malvinas o Falkland y por qué siguen en disputa

FOTODELDÍA EPA6968. ATLANTA (UNITED STATES), 15/07/2026. Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el estadio Mercedes-Benz en Atlanta (EE.UU.). EFE/ Will Oliver / WILL OLIVER

Tras la finalización del partido entre Inglaterra y Argentina, el pasado 15 de julio de 2026, los jugadores de la selección albiceleste celebraron el triunfo dentro del campo de juego con una pancarta que decía: “Las Malvinas son argentinas”.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y reabrió el debate sobre la soberanía del archipiélago. Aunque el mensaje forma parte de una reivindicación histórica del Estado Argentino, también generó interrogantes sobre el alcance político de este tipo de manifestaciones en competiciones deportivas y sobre una eventual acción de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

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¿Dónde quedan las Malvinas?

Las islas Malvinas son un archipiélago ubicado en el océano Atlántico Sur, aproximadamente a 600 kilómetros de la costa de la provincia de Argentina de Santa Cruz y a más de 12.000 kilómetros del Reino Unido. Su capital es Stanley, denominada Puerto argentino por Argentina.

El territorio está conformado por dos islas principales:

Gran malvina.

Isla Soledad.

Actualmente, el archipiélago cuenta con una población cercana a las 3.500 personas y una economía basada principalmente en pesca, ganadería, agricultura, turismo e hidrocarburos.

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¿Por qué Argentina y el Reino Unido reclaman la soberanía?

La disputa por las islas Malvinas tiene más de 190 años de historia.

Argentina sostiene que heredó la soberanía del archipiélago tras independizarse de España y que ejerció actos de administración sobre las islas durante las primeras décadas del siglo XIX (19).

Sin embargo, en 1833, fuerzas británicas tomaron control del territorio y expulsaron a las autoridades argentinas que se encontraban allí. Desde entonces, el Reino Unido mantiene la administración del archipiélago, mientras que Argentina continúa reclamando la restitución de la soberanía por la vía diplomática.

Por su parte, el Reino Unido argumenta que las islas son un territorio británico de ultramar y defiende el derecho de los habitantes del archipiélago a decidir su futuro político.

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¿Qué ocurrió durante la Guerra de las Malvinas?

La disputa alcanzó su momento más crítico en 1982, cuando la dictadura militar argentina ordenó el desembarco de tropas en las islas el 02 de abril, con el objetivo de recuperar el control territorial.

La respuesta militar británica dio inicio a un conflicto armado que se prolongó durante 74 días y concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de las fuerzas argentinas.

La guerra dejó un total de 649 militares argentinos, 225 británicos y tres civiles isleños fallecidos, además de cientos de heridos. Desde entonces, ambos países mantienen posiciones opuestas sobre la soberanía, aunque el diferendo se desarrolla por vías diplomáticas.

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¿La FIFA puede sancionar a Argentina por la pancarta?

Tras la celebración de la selección Argentina, surgieron dudas sobre una posible sanción por parte de la FIFA debido al mensaje exhibido por los jugadores. Si bien el organismo aún no ha emitido una decisión oficial, el caso ha generado debate porque el reglamento disciplinario de la FIFA establece restricciones sobre la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante las competiciones oficiales.

Así se indica en el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26™, “Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido...” (Artículo 34. 3 PROTOCOLO DE LOS PARTIDOS)

En ocasiones anteriores, la Fédération Internationale de Football Association ha sancionado a federaciones y selecciones por la utilización de símbolos o manifestaciones consideradas de carácter político. En este caso, aunque todavía no existe un pronunciamiento público sobre una eventual sanción, sí se conoce que el organismo está analizando los informes del partido antes de tomar una decisión.

Por ahora, cualquier medida disciplinaria dependerá de la evaluación que haga la FIFA sobre el contexto en el que exhiba la pancarta, el contenido del mensaje y las disposiciones del reglamento aplicables al torneo.

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¿De quién son actualmente las islas Malvinas?

En la actualidad, el Reino Unido ejerce la administración efectiva del archipiélago como un territorio británico de ultramar. Sin embargo, Argentina mantiene su reclamo de soberanía y considera que las islas forman parte de su territorio nacional.

Las Naciones Unidas (ONU) reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países e instan desde hace décadas a que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto.

Mientras tanto, las islas continúan bajo administración británica, pero su estatus sigue siendo objeto de uno de los diferendos territoriales más emblemáticos de la historia contemporánea.

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