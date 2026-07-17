¿A qué hora será el desfile del Día de la Independencia en Pasto?

Pasto-Nariño

Está todo listo para el tradicional desfile militar en la ciudad de Pasto, el próximo lunes 20 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia.

Para ello las autoridades locales han dispuesto de medidas especiales de seguridad con el fin de preservar el orden público, teniendo en cuenta que además se han convocado movilizaciones.

El desfile que iniciará en el sector de la Avenida los Estudiantes en el norte de la ciudad a las 9 de la mañana, avanzará hasta la plaza de Nariño en donde será instalada una tarima para los actos conmemorativos de los 216 años del Grito de Independencia de Colombia, con la asistencia de las principales autoridades de la ciudad y el departamento.

La Alcaldía de Pasto hizo un llamado a participar en esta jornada en la que se contará con la participación de integrantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y otras instituciones, en un homenaje a la historia del país, los valores patrios y el compromiso de quienes trabajan por la seguridad y el bienestar de los colombianos.

Se espera que ésta sea una jornada de civismo, respeto y orgullo nacional, en la celebración de una fecha representativa para el país.