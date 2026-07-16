Recuperan cinco cuerpos tras intervención forense en cementerio de Puerto Libertador, sur de Córdoba

Montería

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) informó que recuperó cinco cuerpos en el cementerio parroquial de Puerto Libertador, sur de Córdoba, durante la segunda intervención forense realizada en este camposanto.

Con este resultado, ya serían nueve los cuerpos recuperados en este cementerio: “cuatro en diciembre de 2024, durante la primera intervención; y cinco en esta segunda fase”, detalló la UBPD.

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“Logramos recuperar cinco cuerpos no identificados que, según nuestra investigación humanitaria y extrajudicial, fueron inhumados entre 1999 y 2005 por hechos relacionados con el conflicto armado”, afirmó Juan Carlos Zuleta Quiñones, coordinador del equipo de la UBPD en Córdoba.

Asimismo, recordó que la primera etapa de esta segunda fase se cumplió en marzo de este año, “cuando el equipo forense prospectó tres anomalías detectadas previamente con georradar. Solo en una de ellas se halló presencia de cuerpos que serían competencia de la UBPD. Sin embargo, los cuerpos se extendían por debajo de siete bóvedas construidas encima, lo que impidió su recuperación en ese momento”.

“Para resolverlo, el equipo de la UBPD en Córdoba solicitó permiso a las instituciones municipales, la administración del cementerio y los familiares de las personas inhumadas en las siete bóvedas para trasladar temporalmente sus cuerpos mientras se realizaba la misión, con el compromiso de reconstruir las bóvedas al finalizar la intervención. Con el consentimiento de las familias, los cuerpos se reubicaron en una bóveda facilitada por el cementerio, lo que permitió remover las estructuras y despejar el sitio de interés forense”, agregó.

¿En qué consistió el proceso de intervención?

La Unidad de Búsqueda sostuvo que la intervención se retomó en junio de 2026. “Removidas las estructuras de las siete bóvedas y despejada el área, comenzó la excavación del sitio de interés forense. Al final, cinco cuerpos en condición de no identificados (CNI) cumplieron los criterios técnicos de la entidad”, precisó.

“Cada cuerpo fue embalado, sellado y rotulado según el protocolo forense; y trasladado a la sala de evidencias de la UBPD en Montería, donde permanecerá en almacenamiento transitorio mientras se completa la documentación y se gestiona su remisión al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el análisis e identificación correspondientes”, concluyó.

En la subregión del San Jorge cordobés, conformada por cerca de 8 municipios, habría un registro de 818 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.