‘Voces identitarias’ el libro que busca mantener la memoria de un pueblo en Nariño

Pasto-Nariño

Teresa de Jesús Vallejo Burbano, es educadora integrante del pueblo de los Pastos, autora del libro voces identitarias, el cual, a través de cuentos, poemas, fábulas, trabalenguas y un diccionario ancestral pretende preservar parte de la memoria lingüística y cultural de su etnia.

La obra busca convertir la literatura en una herramienta para proteger un patrimonio que hoy enfrenta el riesgo de desaparecer, puesto que en Colombia si bien sobreviven 65 lenguas indígenas, muchas enfrentan riesgos de desaparición.

Según editorial Planeta, organismos internacionales han advertido que miles de lenguas indígenas en el mundo enfrentan riesgos de desaparición, una situación que llevó a la ONU a declarar el período comprendido entre 2022 y 2032 como el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, con el objetivo de impulsar acciones para su protección y revitalización.

Más allá de su valor literario, la obra plantea una reflexión sobre el papel que cumplen las lenguas originarias en la construcción de identidad. A través de relatos inspirados en la cosmovisión de los Pastos, la autora aborda temas como la memoria colectiva, la relación con la naturaleza, la transmisión intergeneracional del conocimiento y los desafíos que enfrentan hoy las comunidades indígenas para mantener vivas sus tradiciones.

El libro también pone sobre la mesa una discusión cada vez más presente en los ámbitos educativos y culturales: cómo preservar conocimientos ancestrales en sociedades cada vez más globalizadas. En ese contexto, la palabra escrita aparece como una herramienta para fortalecer procesos de enseñanza y para acercar a nuevas generaciones a un legado que durante siglos se transmitió principalmente de forma oral.

La trayectoria profesional de Vallejo Burbano está estrechamente ligada a esa misión. Especialista en Pedagogía Ambiental y magíster en Educación, ha dedicado gran parte de su trabajo a fortalecer procesos educativos relacionados con los saberes ancestrales y la enseñanza de la lengua propia dentro de su comunidad.