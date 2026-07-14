Comenzó intervención forense en cementerio de Itagüí: buscan 14 cuerpos de desaparecidos

Itagüí, Antioquia

A partir de este martes 14 y hasta el próximo 24 de julio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) comenzará la intervención forense en el cementerio Virgen María del Rosario de Itagüí, el quinto camposanto del Valle de Aburrá en ser intervenido por esta entidad.

La intervención forma parte del Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá y se desarrollará en al menos tres fases. Las dos primeras cubrirán todas las bóvedas del camposanto, mientras que la última abordará los tres osarios comunes.

En la primera fase de los trabajos, la UBPD intervendrá 14 bóvedas ubicadas en la galería María Auxiliadora, con el objetivo de recuperar el mismo número de cuerpos no identificados que corresponden a personas desaparecidas en hechos del conflicto armado, principalmente entre 2009 y 2010.

Algunos de estos cuerpos fueron recuperados en su momento por comunidades o autoridades municipales en zonas rurales, en las aguas del río Medellín o en quebradas de la zona, y posteriormente inhumados en este cementerio.

De los 14 cuerpos que se busca recuperar en esta fase inicial, cuatro cuentan con una hipótesis de identidad construida por investigadoras de la Unidad tras cruzar relatos de personas buscadoras con información de necropsias del Instituto Nacional de Medicina Legal y registros civiles de defunción de la Registraduría Nacional.

La investigación humanitaria adelantada por la UBPD identificó 36 sitios de interés forense en el cementerio Virgen María del Rosario: 33 bóvedas individuales en la galería María Auxiliadora y tres osarios comunes (dos en la misma galería y uno en el pabellón Virgen del Carmen).

La Unidad de Búsqueda invitó a las familias que crean que sus seres queridos podrían estar inhumados en este cementerio a acercarse entre el 14 y el 17 de julio (de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.) para presentar su solicitud de búsqueda y aportar muestras de ADN.

El Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá registra un universo de 5.944 personas desaparecidas en los municipios de Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín y Sabaneta. En Antioquia la cifra asciende a 27.443 y en todo el país a 137.000 personas desaparecidas.