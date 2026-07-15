Estado pide perdón por responsabilidad en la persecución del DAS contra Hollman Morris y su familia

En un acto en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lideró un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y petición de perdón contra Hollman Morris y su familia.

El gobierno reconoció la responsabilidad del Estado y le ofreció excusas públicas a Hollman Morris y su familia, por el caso 13.014 que fue aceptado por la Corte Penal Internacional por las presuntas amenazas, persecución, hostigamiento vigilancia ilegal y estigmatizaciones públicas de los que fue víctimas el hoy gerente de Rtvc y su familia, entre los años 2004 y 2009, por parte de diferentes agentes del Estado, especialmente de funcionarios que hicieron parte del extinto DAS.

Durante la intervención del presidente Gustavo Petro, aceptó la responsabilidad del Estado colombiano en la comisión de 6 delitos, de los que fueron víctimas Morris, su esposa Patricia Patricia Casas y sus dos hijos.