El riesgo de herpes zóster aumenta en personas con enfermedades crónicas o inmunocompromiso / ViDI Studio

Colombia

El herpes zóster,también conocido como culebrilla, es una enfermedad causada por el mismo virus que produce la varicela. Tras la infección inicial, el virus permanece inactivo en el organismoy puede reactivarse años después.

Se estima que el 99 % de los adultos de 50 años o más está en riesgo de desarrollar herpes zóster y 1 de cada 3 lo desarrollará en algún momentode su vida.

Además de la edad, el riesgo puede ser mayor en personasque viven con enfermedades cardiovasculares, renales, diabetes o VIH (entre otras), y en quienes usan medicamentos que suprimenel sistema inmune.

“Las personas con condiciones inmunocomprometedoras puedenpresentar un 51 % más deprobabilidad de desarrollar herpes zóster. Algunas condiciones o tratamientos que alteran la función inmune se asociancon un mayor riesgo de herpes zóster. En un estudio poblacional, la incidencia fue entre 2 y 10 veces mayoren pacientes con cáncer, VIH, trasplante de médula ósea o células madre, trasplante de órgano sólido, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple, psoriasis o uso de inmunosupresores/quimioterapia, frente a la población general del estudio.Por eso es fundamental acudir al médico, tanto para controlar la enfermedad de base como para evaluar medidas de prevención frente a este virus”, explica el doctor Víctor Saravia,gerente médico seniorde vacunas adultosen GSK.

Más que una erupción: posibles complicaciones

El herpes zóster suele iniciar con hormigueo, ardor o dolor en la piel, seguido por la aparición de ampollas, generalmente en un solo lado del cuerpo o del rostro. Más allá de las lesionescutáneas, esta enfermedad afecta la calidad de vida.

Hasta un 20 % de las personas puede desarrollar neuralgia posherpética, un dolor persistente que puede durar meses, años e inclusotoda la vida.

En algunos casos, el virus puede comprometer los nervios del rostro o los ojos. Esto puede generar pérdida de visión y, en situaciones poco frecuentes, condiciones como el síndrome de Ramsay Hunt,asociado a parálisisfacial y pérdidade audición.

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Prevención y manejo del riesgo

Mantener hábitos saludables como una alimentación balanceada, la actividadfísica, el buen descanso y el control de las condiciones de base ayuda a fortalecer el sistema inmune. La vacunación contrael herpes zósteres una medida segura y eficaz para prevenir la enfermedad.

Su uso debe considerarse especialmente en adultos mayoresy personas con afecciones crónicas junto conel manejo de las condiciones de base.

El herpes zóster no es exclusivo del envejecimiento. Entender que también puede estar asociado a otras condiciones de salud es clave para visibilizar el riesgo en más personas.

Para más información, visite mevacunopor.com. Consulte con un profesional de salud para recibir orientación adecuada.

Referencias disponibles a solicitud| GlaxoSmithKline Colombia S.A. Avenida Calle 116 No. 7-15, Interior 2, Oficina 601A, Bogotá D.C.| NP-CO-HZU-WCNT-250002| Fecha de elaboración: mayo 2026 | Este es un material de concientizacióndesarrollado por GSK | Ante cualquier duda consulte a su médico.

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