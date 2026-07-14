Universidad del Rosario ofrece becas del 50% para estudiar maestría: Link OFICIAL para postularse

De la mano de la Gobernación de Cundinamarca, la Universidad del Rosario abrió una convocatoria para profesionales del departamento que quieran acceder a una maestría en la institución.

De acuerdo con la universidad, esta iniciativa está dirigida a profesionales universitarios con título reconocido por el Ministerio de Educación Nacional que hayan nacido en Cundinamarca (excepto Bogotá) o que acrediten residencia en el departamento durante los últimos cinco años.

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Esta convocatoria tiene el propósito de contribuir con el desarrollo de capacidades en áreas estratégicas para el departamento.

Por esto, uno de los requisitos para los aspirantes es que deberán demostrar interés y vocación por aportar al desarrollo regional en campos como la ciencia, la tecnología y la innovación, el emprendimiento, el servicio público, la investigación o el deporte.

Financiación

Los seleccionados podrán acceder a una beca del 50% sobre el valor de la matrícula de alguno de los programas de maestría de la Universidad del Rosari o que están incluidos en la iniciativa.

Programas incluidos para la beca

Escuela de Economía y Negocios

Escuela de Ciencias e Ingeniería

Escuela de Estudios Sociales, Políticos e Internacionales

Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

¿Cómo postularse?

Los interesados podrán consultar los requisitos completos y realizar su inscripción a través de este enlace: https://urosario.edu.co/financiacion/fondos/alianza-para-el-futuro-de-cundinamarca-fase-3

Tenga en cuenta que la remisión del listado de elegibles a las Universidades se hará el 21 de julio de 2026.

Luego, del 22 al 31 de julio de 2026 se realizará el proceso de admisión por parte de las Universidades y finalmente el 14 de agosto de 2026 se publicará el listado final de beneficiarios de las becas.