Resolución ordena incorporar enfoque de género en planes de estudio de colegios públicos y privados

A pocos días de que termine la administración del presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional expidió la resolución 1350, mediante la cual adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, que es una hoja de ruta para los sectores de salud, educación, trabajo y cultura.

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es avanzar hacia el reconocimiento y la garantía efectiva, el respeto y la protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población.

Educación sexual integral

En ese sentido, la resolución ordena al Ministerio de Educación desarrollar lineamientos de política educativa que permitan garantizar la implementación de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en las instituciones educativas de preescolar, básica y media.

Asismismo, el Gobierno dispone que los colegios oficiales y privados incorporen dichos lineamientos en sus instituciones educativas.

“Deberán incorporar de manera transversal, participativa y con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, los contenidos de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas”, indica la resolución.

El documento señala que esta integra, entre otros, “enfoque de derechos humanos”, “enfoque de género”, “enfoque étnico-cultural”, “enfoque de discapacidad” y “enfoque interseccional”, además de incluir como sujetos de especial protección a las personas con orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género diversas.

Disposiciones para el sector de la Salud

En materia de salud, la resolución establece que las EPS deberán garantizar que su red cuente con talento humano en salud y talento humano administrativo capacitado.

Asimismo, se deberá garantizar los insumos, protocolos y rutas activas para la atención integral en salud sexual y salud reproductiva incluyendo anticoncepción, interrupción voluntaria del embarazo, prevención y atención integral del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

En ese sentido, tambien se ordena que las IPS dispongan de tecnologías e insumos para garantizar la atención inmediata en casos de violencia sexual.