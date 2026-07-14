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14 jul 2026 Actualizado 22:45

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Personero de Cali exigió investigaciones y resultados contundentes frente a recientes homicidios

Gerardo Mendoza reitero que algunas zonas de la ciudad requiere una respuesta integral del Estado.

&quot;La violencia sigue arrebatándole el futuro a nuestra juventud y eso no puede normalizarse&quot;, advirtió el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

"La violencia sigue arrebatándole el futuro a nuestra juventud y eso no puede normalizarse", advirtió el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

&quot;La violencia sigue arrebatándole el futuro a nuestra juventud y eso no puede normalizarse&quot;, advirtió el personero de Cali, Gerardo Mendoza.
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Ante el recrudecimiento de la violencia en los últimos días en Cali, especialmente contra jóvenes, la Personería Distrital exigió investigaciones rápidas y resultados contundentes frente a los recientes homicidios.

Luego de que en los últimos cuatros días 17 personas fueran asesinadas en Cali, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, advirtió que las cifras de homicidios en la Capital del Valle son alarmantes y evidencian que los jóvenes continúan siendo los más afectados por las dinámicas de la criminalidad y las economías ilegales.

La Personería Distrital de Cali ante el asesinato de Ciro David Paz, hijo del exalcalde de Guachené, Francisco Paz Zapata, en hechos violentos ocurridos en el oriente de Cali este fin de semana, hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten una investigación pronta, rigurosa y eficaz que permita esclarecer lo ocurrido, identificar y judicializar a los responsables, garantizando el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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