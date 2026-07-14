Seis futbolistas vallecaucanos fueron convocados a la Selección Colombia Sub-19

El talento del Valle del Cauca volverá a decir presente en la Selección Colombia Masculina Sub-19. La Federación Colombiana de Fútbol anunció la convocatoria de seis futbolistas nacidos en el departamento para el nuevo microciclo de preparación que se realizará en Barranquilla del 13 al 26 de julio, bajo la dirección técnica de César Torres Ramírez.

Los vallecaucanos convocados son Andrés Felipe González Mazuera, Duván Starlin Mina Aponza, Juan David Palacios Heredia, Juan José Rosa Arboleda, Juan Manuel Arango Tenorio y Santiago Arrechea Cárdenas, quienes continúan consolidándose como parte del proceso de la selección nacional de cara a los Juegos Suramericanos y Centroamericanos y del Caribe 2026.

A ellos se suman tres futbolistas que, aunque no nacieron en el Valle del Cauca, representan a clubes del departamento: Luis Eduardo Mena Padilla, de Independiente Valle del Cauca; Kener Nicolás González Mosquera, de Internacional de Palmira; y Matías Yuseth Orozco López, de Deportivo Cali.

Durante la concentración, el cuerpo técnico desarrollará trabajos enfocados en fortalecer el modelo de juego, afinar los aspectos técnico-tácticos y físicos, además de evaluar el rendimiento del grupo que hará parte del proceso competitivo de la categoría.

La convocatoria también reúne jugadores de clubes como Atlético Nacional, Junior, América de Cali, Deportivo Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Envigado, Águilas Doradas, Bogotá F.C. y del fútbol internacional, con la presencia de futbolistas de North Texas e Independiente Valle de Ecuador.

Con una destacada presencia de futbolistas del Valle del Cauca, la Selección Colombia Sub-19 continúa su preparación para afrontar los retos internacionales de 2026 y consolidar una nueva generación de talentos para el fútbol colombiano.