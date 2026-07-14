Colectivos de Cali exigen avanzar en la protección del Monumento a la Resistencia

Ante las amenazas de derribar el Monumento a la Resistencia en Cali por parte de algunos sectores políticos, líderes y colectivos de la ciudad se manifestaron para exigir que avance el proceso que busca protegerlo como patrimonio.

La protesta se realizó este martes en el Centro Administrativo Municipal (CAM), donde un grupo de ciudadanos que defienden la estructura de más de 13 metros de altura que representa una mano izquierda levantada y que fue construida durante el paro nacional de 2021 en el sector de Puerto Rellena, reiteró su rechazo a cualquier intención de demoler la obra.

Los manifestantes piden a la Alcaldía de Cali la firma de un contrato de cesión, un trámite que, aseguran, es indispensable para continuar el proceso de declaratoria del monumento como Bien de Interés Cultural y garantizar su protección.

“En diciembre de 2025 radicamos en la Alcaldía un contrato especial de cesión de derechos patrimoniales sobre el Monumento a la Resistencia. Esto es un requisito para que el monumento entre a ser parte de los bienes del espacio público de la ciudad de Cali y, a su vez, un prerrequisito para que llegue a ser declarado Bien de Interés Cultural del ámbito nacional. Ya van siete meses sin que la Alcaldía nos llame a firmar ese contrato”, señaló Rolando Quintero, líder de la Primera Línea de Puerto Resistencia.

Cabe recordar que el futuro del Monumento a la Resistencia ha generado un amplio debate político. Entre quienes han planteado públicamente su demolición están el concejal de Cali, Andrés Escobar y el presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien anunció durante la campaña que una de sus primeras decisiones al asumir el cargo, el próximo 7 de agosto, será ordenar el derribo de la estructura.