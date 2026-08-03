Llega la tercera edición de la Carrera Ángel: ¿Cómo inscribirse antes del cierre de cupos?

Colombia

La Carrera Ángel por los animales llega a su tercera edición, movilizando a miles de bogotanos y sus animales, en favor de los animales rescatados del maltrato. El evento reúne a tres fundaciones de gran impacto en el país, Mi Mejor Amigo, Dogs & Hugs y Dejando Huellas, preocupadas por el rescate, la protección, el bienestar animal y la transformación social en Bogotá.

¿En qué consiste la carrera?

Inspirada en Ángel, un perro rescatado de maltrato animal, se convirtió en una de las razones que impulsa esta iniciativa, como símbolo de resistencia, dignidad y esperanza.

El recorrido se realizará el 16 de agosto en el Parque Villas de Aranjuez, en Bogotá, desde las 7:00 de la mañana. El formulario de inscripción se encuentra habilitado hasta el 06 de agosto, en el perfil de Instagram “la Carrera Ángel por los animales” o en el sitio web, con el mismo nombre.

Todos los recorridos tienen inscripción previa, se puede participar con los animales en la carrera. Además de incluir un kit de camisa oficial, una bolsa, número con chip, medalla, hidratación y pañoleta. Además, existen diferentes distancias, en las que se puede participar:

Ángeles con perritos: un kilómetro.

un kilómetro. Valientes sin límites: cinco kilómetros.

cinco kilómetros. Guerreros que no se rinden: diez kilómetros.

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Las fundaciones que reciben las ayudas

Las organizaciones que participan en esta carrera, tienen como propósito generar conciencia en las personas, seguir la lucha de bienestar y brindar apoyo a todos los animales. Entre ellas se destacan:

Dogs & Hugs: Comprometida con el rescate y el bienestar animal , destinando sus recursos para la construcción de un santuario para perros con discapacidades o de edad avanzada, además de fortalecer el transporte de rescates y salvar más vidas.

Comprometida con el , destinando sus recursos para la construcción de un santuario para perros con discapacidades o de edad avanzada, además de fortalecer el transporte de rescates y salvar más vidas. Dejando Huella: Su rol está centrado en la transformación social a través de los animales , los recursos recaudados pagarán deudas veterinarias en Bogotá y Barranquilla . Además de realizar adecuaciones en las guarderías y brindar mayor protección a los animales bajo sus cuidados.

Su rol está centrado en la , los recursos recaudados pagarán deudas veterinarias en . Además de realizar adecuaciones en las guarderías y brindar mayor bajo sus cuidados. Mi Mejor Amigo: Organización líder en protección, rescate, atención de emergencias, recuperación y rehabilitación emocional animal, en Boyacá y Colombia.

Canales de denuncia de maltrato animal

La ciudad de Bogotá registró más de 3.015 animales atendidos y 256 animales aprehendidos, según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en el recuento de cifras por presunto maltrato por localidad, en el primer semestre del 2025.

Es por esto que, si usted presencia algún caso de maltrato en la ciudad, puede acudir a las líneas oficiales y gratuitas de atención en Bogotá y el resto del país: