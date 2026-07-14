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14 jul 2026 Actualizado 18:27

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Medellín

Medellín y EE. UU. coordinan la extradición de alias ‘Menor’ y alias ‘El Mono’

Capturados en Medellín son requeridos por una corte estadounidense por conspiración y tráfico internacional de drogas.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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En un esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional a través de su Dirección de Antinarcóticos, la Fiscalía General de la Nación y la agencia estadounidense DEA, se propinó un golpe estratégico a las finanzas criminales en el Valle de Aburrá con la captura y notificación de extradición de dos piezas clave del narcotráfico internacional en la región.

Durante la denominada Operación Primavera, las autoridades materializaron la captura con fines de extradición de Fabio Alberto Moreno Rendón, alias ‘Mono’. Asimismo, notificaron formalmente la solicitud de extradición contra Daniel Suaza Ochoa, alias ‘Menor’, considerado un objetivo de alto valor y cabecilla del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Chivos’, una estructura con fuerte influencia criminal en los sectores de Belén y el corregimiento de Altavista.

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Según las investigaciones de inteligencia, esta red criminal contaba con un robusto engranaje transnacional y capacidad logística para procesar clorhidrato de cocaína en laboratorios urbanos ubicados en la periferia de Medellín. La droga era transportada por vía terrestre desde Antioquia hacia el departamento de La Guajira para su posterior envío marítimo o aéreo hacia Centroamérica y Estados Unidos, soportados en alianzas con organizaciones de México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, además de nexos locales con el Clan del Golfo.

Ambos sujetos son requeridos formalmente por una Corte de los Estados Unidos por los delitos de concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.

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