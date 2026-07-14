Hallan sin vida a Mónica Núñez, antioqueña reportada como desaparecida en México

Mónica Núñez Marín, una antioqueña de 38 años que residía en México desde hace más de un año, fue hallada sin vida tras permanecer 10 días reportada como desaparecida.

La mujer, oriunda de Medellín, había llegado a México en busca de mejores oportunidades económicas y laboraba en una oficina dedicada a préstamos.

Según el relato de sus familiares, horas antes de desaparecer el pasado 5 de julio, Mónica había visitado a una amiga que reside en la zona de Cerro del Judío, en Ciudad de México. Al salir de la vivienda, tomó un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte. Ya de madrugada, sostuvo una videollamada con un familiar, quien habría alcanzado a verla acompañada de al menos tres hombres dentro del carro, siendo la última vez que se sabía de su paradero.

A partir de ese momento, sus allegados emprendieron las gestiones necesarias para que las autoridades mexicanas iniciaran su búsqueda, lo que terminó con su hallazgo si vida en las últimas horas.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y poder determinar las causas concretas del fallecimiento.

Otros detalles

Según le confirmó la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín a Caracol Radio, la investigación apunta a un presunto homicidio culposo, lo que mantendría frenado el regreso del cuerpo a Colombia, pues la Fiscalía de México continúa adelantando las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de la muerte antes de autorizar su entrega a la familia.

Los allegado a Mónica denunciaron que uno de los mayores obstáculos ha sido la falta de respaldo institucional, por lo que el proceso ha avanzado con lentitud y la información entregada ha sido incompleta.

“De acuerdo con la hija de la víctima, la Cancillería no les ha brindado una atención oportuna ni suficiente. La única comunicación que han sostenido ha sido con un licenciado en México, quien les informó que existen dos carpetas de investigación: una por desaparición y otra por homicidio. Precisó que ya no tiene competencia sobre esta última, pues fue asignada a otro funcionario”, señala la Secretaría de Derechos Humanos.

La Alcaldía de Medellín indicó que desde sus competencias adelantan todo el acompañamiento y diligencias en el caso, mientras esperan que se tramite el proceso en México para lograr la repatriación del cuerpo.

Los gastos asociados a este proceso ascienden a $30.000.000, por lo que familiares de Mónica hacen un llamado público a quienes puedan sumarse y aportar para lograr que su cuerpo regrese pronto a la capital antioqueña.