“Hoteleros al 100%”: concejal Saavedra celebró impacto de nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá

En el marco de la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, establecida mediante la Ley 2578 de este año, el concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo, David Saavedra, explicó el impacto y la trascendencia de esta nueva fiesta nacional.

Gracias a esta normativa, se estableció un nuevo festivo en el país, sumando ahora 19 en total. Aunque la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá se celebra originalmente el 9 de julio, en esta ocasión se trasladó a este lunes 13 de julio debido a las normativas de traslado de fechas festivas (Ley 51 de 1983, más conocida como “Ley Emiliani”).

El concejal Saavedra, oriundo de Chiquinquirá, calificó esta medida como un “reconocimiento histórico”. Explicó que la Virgen del Rosario es la figura más importante del catolicismo en el país y un símbolo de identidad nacional desde que fue consagrada como patrona y reina de los colombianos el 9 de julio de 1919.

“Es una ley de un congresista, además también paisano boyacense, el representante Wilmer Castellanos, que tiene bastantes cosas, además del día festivo. Es muy importante porque ahora tenemos esta fiesta nacional, que va a conmemorar el 9 de julio, que es el día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, como una fiesta festiva para toda esa fe y esas raíces católicas que tenemos los colombianos, pero que se celebra este 13 de julio", explicó.

Agregó que esta ley también busca proteger, preservar y mejorar los monumentos marianos en Boyacá, además de incluir planes estratégicos de salud y alcantarillado para la región.

Impacto económico del nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá

En ese sentido, el concejal resaltó el impacto económico que este fin de semana festivo trajo al municipio. Las festividades que iniciaron desde el jueves llenaron la región con la llegada masiva de devotos.

“El turismo, digamos, es nuestra fuente principal de ingresos. Chiquinquirá es una ciudad con aproximadamente entre 80.000 y 85.000 habitantes, de la que tenemos un dato del último censo. Por supuesto, muy importante para nosotros el tema del turismo religioso. Es muy importante también ese canal de comunicación por ser una ciudad cabecera de provincia del occidente boyacense, tan cercana a Bogotá, que tiene ir muchos fieles, muchos devotos", manifestó.

El concejal de Bogotá enfatizó el beneficio directo para los comerciantes: “El prior que ha estado pendiente por todas estas celebraciones, el alcalde, han manifestado que ha estado su capacidad al máximo, la capacidad de los hoteleros al 100%”.

Saavedra aprovechó el espacio para conmemorar hitos de la región como la visita del Papa Juan Pablo II el 3 de julio de 1986, hace casi 40 años, evento que atrajo a cerca de un millón de personas y dejó obras de infraestructura que aún se mantienen vigentes, como la vía peatonal de la Calle Real y el Parque Juan Pablo II.

“Por voluntades y razones políticas, el Papa Francisco no pudo asistir en su visita a Chiquinquirá. Estuvo aquí en Bogotá, estuvo en la ciudad de Villavicencio, pero no estuvo en nuestra catedral, en nuestra basílica. Nos estaban debiendo eso; los mandatarios de ese momento no pudieron articular, pues, suficiente esa voluntad política para que el Papa Francisco estuviera”, lamentó.

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