Medellín intensifica controles en carriles exclusivos de Metroplús en el nororiente

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín intensificó los operativos de control en los carriles exclusivos de Metroplús en los corredores de Manrique y Aranjuez, así como en las comunas Castilla y La Candelaria, con el objetivo de reducir la invasión de estos espacios y mejorar la seguridad vial.

Según la Secretaría de Movilidad, las acciones se realizan de manera conjunta con la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional para garantizar el adecuado funcionamiento del transporte público y prevenir conductas que ponen en riesgo la vida de los actores viales.

De acuerdo con el balance entregado por la administración distrital, en lo corrido de 2026 se han ejecutado 2.271 operativos en estas cuatro comunas, que han dejado 38.877 comparendos y 9.284 vehículos inmovilizados.

Las sanciones corresponden a infracciones como maniobras peligrosas, piques ilegales, conducción en estado de embriaguez, incumplimiento de las señales de tránsito e invasión de los carriles exclusivos de Metroplús.

La Secretaría de Movilidad indicó que los controles continuarán en estos corredores para mejorar la seguridad vial, proteger a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, y garantizar la operación eficiente del sistema Metroplús y de las demás rutas de transporte colectivo de la ciudad.