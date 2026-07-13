Emergencia por lluvias y vientos huracanados en Córdoba y Sucre: varios municipios están sin energía

Emergencia por lluvias y vientos huracanados en Córdoba y Sucre: persisten fallas en el servicio de energía. Foto: prensa Afinia.

Montería

Las intensas lluvias acompañadas de vientos huracanados tienen en emergencia a varios municipios de Córdoba y Sucre, donde aún persisten las fallas en el servicio de energía eléctrica tras la caída de árboles. Las complejas condiciones climáticas se registraron durante la noche del 12 de julio.

“La caída de grandes árboles y ramas sobre la infraestructura, así como las descargas atmosféricas generaron daños en postes, líneas y equipos de red, que empezaron a ser atendidos una vez las condiciones climáticas lo permitieron; sin embargo, el bloqueo de vías por la caída de árboles sumada a las precarias condiciones del terreno, afectan el desplazamiento de los técnicos a los puntos de las fallas”, informó la empresa Afinia.

Zonas afectadas en Córdoba y Sucre:

“En estos momentos se reportan daños en sectores urbanos y rurales de Montería, Ciénaga de Oro, San Carlos, Carillo, Cereté y San Bernardo del Viento. También en poblaciones de los municipios Ayapel, Pueblo Nuevo y Planeta Rica (Córdoba)”, informó Afinia.

“Asimismo, en el departamento de Sucre, el barrio Minuto de Dios en Sincelejo y poblaciones de los municipios La Unión y San Marcos”, agregó.

Frente a las fallas, Afinia precisó que han desplegado un equipo técnico para tratar de superar la emergencia.

Panorama en Montería:

La ciudad de Montería fue una de las zonas más impactadas por las intensas lluvias y vientos huracanados del 12 de julio. Las autoridades reportaron árboles caídos, represamiento de agua y varias viviendas afectadas.

“Desde la noche del domingo, y en respuesta a los reportes realizados por la ciudadanía a través de las redes sociales y los canales oficiales, fueron desplegados equipos operativos para atender las emergencias y restablecer la movilidad en las vías que presentaban mayores afectaciones, principalmente por la caída de árboles y ramas”, informó la administración municipal.

“De manera complementaria, en coordinación con la empresa Veolia, se dispuso el traslado de motobombas para realizar labores de evacuación de aguas en sectores donde se han presentado encharcamientos, entre ellos los barrios Los Robles y San José, con el fin de mitigar las afectaciones”, agregó.

Tras lo expuesto, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, hizo un llamado a la ciudadanía para que se priorice la seguridad.

“Si encuentran un árbol caído, cables de energía en el piso o viviendas afectadas, repórtenlo de inmediato a la línea 123 y también a través de nuestras redes sociales. Cada reporte nos ayuda a llegar más rápido a los puntos donde se requiere atención”, afirmó el mandatario.

El alcalde señaló que los equipos de Gestión del Riesgo, el Cuerpo de Bomberos y los organismos de socorro continúan desplegados en toda la ciudad “para responder a cada emergencia y restablecer la movilidad y la seguridad de los monterianos”, resaltó Kerguelén García.

Pronósticos para este 13 de julio en Córdoba: