Presidenta de la FND propuso base militar de Apiay para posesión de Abelardo de la Espriella

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés Zambrano, hizo un llamado al Congreso de la República para respaldar la propuesta del presidente electo Abelardo de la Espriella de realizar su posesión en una guarnición o base militar.

“Como gobernadora del Meta y Presidenta de la Federación Nacional de Departamentos quiero expresarles, con profundo respeto, mi emoción y mi esperanza frente a la propuesta del presidente electo, doctor Abelardo de La Espriella, de realizar su posesión presidencial en un territorio colombiano y no en el tradicional escenario del Capitolio Nacional”, dice la carta enviada al Congreso.

Le puede interesar: IPS anuncia cierre de servicios a Famisanar y Asmet Salud por deudas superiores a $14.000 millones

La comunicación se envía teniendo en cuenta que el Congreso deberá decidir si se traslada en pleno al lugar que sea definido por el presidente electo, para los actos protocolarios del próximo 7 de agosto.

“La Constitución dispone que el Presidente de la República tome posesión ante el Congreso, y nadie pretende modificar ese principio. Todo lo contrario. Lo que hoy se propone es que sea precisamente el Congreso —la institución que representa a todos los departamentos y a todos los territorios de Colombia— quien acompañe ese acto desde una región del país”, agrega la misiva.

En la misma comunicación, la funcionaria ofreció la Base Aérea de Apiay, en el Meta, como posible sede del acto presidencial y destacó que cualquier territorio que sea escogido enviará un mensaje de reconocimiento a las regiones y a la Fuerza Pública.

También le puede interesar: Revocan sanción contra ministro Antonio Sanguino por desacato en tutela de Katherine Miranda

“Como gobernadora del Meta, me permito poner respetuosamente a consideración la Base Aérea de Apiay, un lugar que simboliza la fortaleza, la resistencia y el compromiso permanente de nuestra Fuerza Pública en una región que continúa enfrentando las amenazas de los grupos armados ilegales, pero que jamás ha renunciado a la esperanza ni a la defensa de la democracia. Para nuestro departamento sería un inmenso honor recibir este momento histórico”, sigue diciendo la carta.

La gobernadora añadió que “cualquier departamento, cualquier región y cualquier territorio de Colombia que sea escogido representará el mismo mensaje de unidad, reconocimiento y esperanza para todos los colombianos”.

Puede leer: Fiscalía llamará a Luis Carlos Reyes como testigo en juicio contra policías del caso Papá Pitufo

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: