“Inocultable reculada”: Mintrabajo por comunicado del gobierno electo sobre cotización por horas

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POLÍTICA

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se pronunció luego de que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella cerró la puerta, por ahora, a la cotización o al trabajo por horas.

Sanguino recordó que esa modalidad fue derrotada durante el trámite de la reforma laboral que se dio del Gobierno Petro. Además, advirtió que este tipo de contratación “precariza” las condiciones laborales en Colombia.

“Una inocultable reculada ha protagonizado el presidente electo Abelardo De La Espriella. (…) Así que era una ilegalidad intentar poner en marcha este tipo de modalidades por fuera de la reforma laboral”, recalcó el funcionario.

En el comunicado del gobierno electo de Abelardo De La Espriella se desautoriza al abogado Charles Chapman para hablar en nombre del gobierno entrante y, de paso, se le aparta del equipo de empalme.

“Seguramente fue separado del equipo de empalme no porque esté diciendo mentiras, sino porque cometió una imprudencia al hacer pública una pretensión del Gobierno entrante, que, seguramente, hubiese desatado una inmensa movilización social de los trabajadores de Colombia”, insistió el ministro.

El ministro advirtió que “hay que mantener el ojo abierto” y que será un vigilante de las decisiones y propuestas que surjan en torno al ámbito laboral.