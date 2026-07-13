CAR detiene intervención ilegal en el páramo de Rabanal en Ráquira, Boyacá, para proteger el agua

La CAR Cundinamarca ordenó la suspensión inmediata de actividades agrícolas en un predio de la vereda Frita Peña Arriba, en Ráquira (Boyacá), tras evidenciar afectaciones en un ecosistema estratégico para la regulación del agua / Foto: Prensa CAR

Ráquira

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión inmediata de actividades agrícolas y de intervención mecánica del suelo en un predio de la vereda Frita Peña Arriba, en el municipio de Ráquira (Boyacá), luego de comprobar que las labores estaban ocupando parte de la ronda hídrica de una fuente natural ubicada en el páramo de Rabanal, uno de los ecosistemas estratégicos para la regulación y almacenamiento del agua.

La decisión fue adoptada tras una visita técnica realizada por profesionales de la dirección regional Chiquinquirá de la CAR, en conjunto con la Policía Ambiental. Durante la inspección, los funcionarios identificaron remoción mecánica del suelo, huellas del uso de maquinaria pesada y condiciones que incrementaban el riesgo de erosión, comprometiendo la capacidad natural del páramo para captar y regular el recurso hídrico.

Además, las autoridades encontraron múltiples envases de productos químicos abandonados en la ronda hídrica de una fuente sin nombre, una situación que representa un riesgo potencial de contaminación del agua y del entorno.

El director regional Chiquinquirá de la CAR, Yiber González Gil, advirtió sobre la importancia de actuar de manera oportuna para evitar nuevos daños en estos ecosistemas.

“No podemos repetir errores del pasado, ni permitir que se siga degradando la principal fábrica de agua de nuestro territorio. Ya hemos enfrentado hechos tan graves como la tala de frailejones y la minería ilegal. Hoy actuamos con la misma determinación; quien atente contra nuestros ecosistemas estratégicos encontrará una autoridad ambiental firme, vigilante y decidida a hacer cumplir la ley para proteger el agua y la vida”, afirmó el funcionario.

González Gil explicó que esta actuación adquiere mayor relevancia en momentos en que el país se prepara para un posible fenómeno de El Niño, el cual podría afectar la disponibilidad del recurso hídrico para millones de personas.

La CAR recordó que los páramos cumplen una función esencial en la captación, almacenamiento y regulación del agua, por lo que su conservación resulta clave para garantizar el abastecimiento hídrico de las comunidades y fortalecer la resiliencia de los territorios frente a las temporadas de altas temperaturas y reducción de lluvias.

Finalmente, la autoridad ambiental hizo un llamado a los productores rurales y a la ciudadanía para evitar intervenciones en zonas de protección ambiental, realizar una disposición adecuada de residuos y envases de agroquímicos, y denunciar cualquier actividad que represente un riesgo para los ecosistemas estratégicos y las fuentes hídricas.

Como parte de la Ruta de Preparación Climática, la entidad anunció que reforzará las acciones de seguimiento y control para prevenir nuevas afectaciones y garantizar la protección de los recursos naturales en la región.