MinDefensa denuncia presiones para torpedear proyectos del sector antes del cambio de gobierno

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció ante uniformados y funcionarios del Ministerio que habría personas, al parecer por fuera del gobierno entrante, intentando frenar proyectos estratégicos para la Fuerza Pública antes del cambio de administración.

“Recuerden quién es la línea de mando que está hasta el 6 de agosto. Ellos son nuestros comandantes y las órdenes que ellos emitan son las que se cumplen”, dijo Sánchez.

El ministro advirtió que en los últimos días del gobierno se han conocido intereses que, según él, buscarían impedir el avance de proyectos para dotar a militares y policías.

“Al final, en los últimos días, es cuando uno conoce en realidad a las personas. Y hemos conocido algún interés de personas, muy seguramente por fuera del gobierno que llega, con intereses mezquinos y particulares que están intentando torpedear el avance de estos proyectos”, aseguró.

Sánchez dijo que esas presiones buscarían evitar la llegada de aeronaves, vehículos blindados, capacidades de caballería, mando y control, inteligencia, movilidad terrestre y control fluvial para la fuerza pública.

“No podemos enviar a nuestros militares y policías desnudos a la guerra”, afirmó el ministro. El jefe de la cartera pidió a los uniformados y funcionarios reportar cualquier información sobre posibles intentos de frenar esos proyectos.

“Si conocen algo de ello, por favor, infórmenlo, llamando al 157”, puntualizó.