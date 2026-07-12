Llegan Fuerzas Especiales Urbanas al Atlántico para enfrentar la extorsión

Al departamento del Atlántico llegaron 30 comandos de Fuerzas Especiales Urbanas, una capacidad élite que apoyará las operaciones contra las estructuras multicrimen responsables de delitos como la extorsión, el sicariato y el narcotráfico.

El anuncio fue realizado por el gobernador Eduardo Verano, quien explicó que estas unidades especializadas tendrán como una de sus principales misiones la ubicación y captura de los integrantes del cartel de los más buscados del Atlántico.

De acuerdo con la administración departamental, entre sus capacidades se encuentran la ejecución de allanamientos de alto riesgo, la intervención en zonas priorizadas y la respuesta inmediata ante situaciones críticas que requieran personal altamente entrenado.

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“La seguridad de los atlanticenses no admite tregua. Seguimos fortaleciendo las capacidades de nuestra Fuerza Pública con unidades altamente especializadas que nos permitirán golpear con mayor contundencia a las estructuras multicrimen, capturar a sus principales cabecillas y devolverles la tranquilidad a los ciudadanos” afirmó el mandatario.

40 unidades UNIPOL

Al componente de Fuerzas Especiales Urbanas se suman 40 integrantes de la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo (UNIPOL), quienes ya fueron desplegados en la zona oriental del Atlántico para reforzar la presencia institucional y aumentar la capacidad de respuesta frente a amenazas contra la seguridad.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, señaló que la incorporación de estos dos componentes representa un fortalecimiento significativo de la estrategia operativa que lidera el departamento junto con las autoridades nacionales.

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“Estamos incrementando las capacidades operacionales de la Fuerza Pública con dos componentes fundamentales. Por un lado, los comandos de Fuerzas Especiales Urbanas, cuya misión prioritaria será ubicar y capturar a los integrantes del cartel de los más buscados del Atlántico, golpeando especialmente a cabecillas, sicarios y dinamizadores de las estructuras multicrimen. Por otro lado, los 40 hombres de la UNIPOL reforzarán la presencia institucional y la capacidad de respuesta frente a cualquier amenaza contra la seguridad y la convivencia ciudadana”, indicó.

Según la Gobernación del Atlántico, la llegada de estas unidades hace parte de una estrategia integral de seguridad que incluye el fortalecimiento de las capacidades operacionales de la Fuerza Pública, la incorporación de tecnología, el trabajo de inteligencia y la coordinación permanente entre las autoridades, con el objetivo de combatir el crimen organizado y mejorar las condiciones de seguridad del departamento.