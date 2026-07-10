“Hablamos sobre la seguridad”: Char tras reunión con Abelardo De la Espriella

La seguridad fue el tema principal de la reunión entre el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente electo, Abelardo De la Espriella, durante la reunión que sostuvieron este viernes en la capital del Atlántico. Al término del encuentro, el mandatario distrital destacó el respaldo que, según dijo, recibirá la ciudad para enfrentar la delincuencia.

Char aseguró que la conversación estuvo enfocada en las problemáticas que más afectan a Barranquilla y al departamento del Atlántico, especialmente las relacionadas con la criminalidad. En ese sentido, señaló que la seguridad es una preocupación permanente para las autoridades y los ciudadanos.

“Todo el compromiso del Gobierno con la ciudad, con Barranquilla, con el Atlántico. Temas puntuales. El que más hablamos fue la seguridad, que no nos deja dormir. La seguridad que acaba con el sueño, con los ingresos, con la tranquilidad de los barranquilleros; las extorsiones desde las cárceles, los bandidos que capturan y a los tres días los sueltan”, expresó el alcalde.

Finalmente, Alejandro Char afirmó que el presidente electo le manifestó su respaldo para hacer frente a esta problemática.

“Tenemos todo el apoyo de este presidente”, concluyó el mandatario distrital, al referirse a los compromisos abordados durante la reunión con Abelardo De la Espriella.