Se habrían pagado $4 millones por el crimen de María Camila Potosí: Fiscalía

Se conocieron nuevos detalles de la investigación, en la que la Fiscalía General de la Nación logró la identificación y judicialización de cinco personas que estarían implicadas en el crimen de María Camila Potosí, entre los que repartieron los roles y se repartió un pago de 4 millones de pesos, pactados con Julieth Angulo, la presunta autora intelectual y material del crimen.

Los presuntos implicados en este crimen son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron capturados con orden judicial, el pasado 30 de julio, durante diligencias de registro y allanamiento en Valle del Cauca.

¿Cómo fueron los hechos?

Según un fiscal especializado de la Seccional Cali permitieron establecer el rol de los procesados en la ejecución del ilícito, Yulieth Cecilia Angulo Escobar se habría encargado de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para tal fin. Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad.

Al llegar al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente agredió violentamente a la víctima y la atacó con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte, en ese lugar le habría sido extraída, mediante una cesárea artesanal, la bebé de 8 meses de gestación.

Antes de salir del inmueble con el cuerpo de la víctima, habrían desplegado acciones para ocultar la evidencia del crimen.

En cuanto al rol de Narváez Rodríguez, este se habría encargado de conducir el vehículo en el que todos los procesados trasladaron el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez.

Entre tanto, García Zuluaga habría estado a cargo de vigilar el área perimetral durante la comisión del hecho y en los recorridos posteriores, así como alertar sobre la presencia de las autoridades.

Por su parte, López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de 4 millones de pesos, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

Los presuntos implicados serán imputados por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio, en el desarrollo de la audiencia, ninguno aceptó los cargos.