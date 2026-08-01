Crisis migratoria en Ceuta: ministros de la Unión Europea se reunirán para analizar la situación

Un miembro de la Guardia Civil detiene a un migrante que ingresó irregularmente a España en Ceuta. (Foto: Adri Salido/Getty Images) / Adri Salido

Los ministros del Interior de la Unión Europea se reunirán por videoconferencia el martes 4 de agosto después de que España y veintidós países del bloque urgieran el sábado a responder a la situación de los miles de migrantes en el enclave español de Ceuta.

El gobierno español solicitó en una carta esta reunión y, posteriormente, el grupo de 22 países europeos hizo lo mismo, explicando en su texto que tienen “el deber de disuadir de manera efectiva y de combatir sin descanso la inmigración ilegal”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió con satisfacción la medida y afirmó que el bloque necesita “un proceso de análisis” para mejorar la “resiliencia europea”.

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No obstante, “ni una sola persona llegó a España continental ni al resto de la UE” durante la oleada migratoria, agregó.

Las posturas de los europeos

La carta del grupo de países europeos fue promovida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo país ha suspendido temporalmente las normas del espacio Schengen (la zona de libre circulación de la UE) con España.

También por su homóloga danesa, Mette Frederiksen, quien afirmó el viernes que la UE debería considerar la posibilidad de suspender la cooperación Schengen con España.

Unos 60.000 migrantes cruzaron la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. Getty Images / Europa Press News Ampliar Unos 60.000 migrantes cruzaron la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. Getty Images / Europa Press News Cerrar

“La postura que Italia defiende desde hace tiempo es compartida hoy por un número cada vez mayor de países europeos”, declaró el sábado Meloni.

Entre los demás firmantes figuran el canciller alemán Friedrich Merz y los primeros ministros de Hungría, Suecia y Polonia, pero no los líderes de Francia y Portugal, cuyos países comparten frontera directa con España.

“No podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas den la impresión de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea”, afirman.

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Sugieren que “los ministros deberían considerar en particular un apoyo reforzado de fronteras y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos. Tomamos nota de que no se han registrado movimientos posteriores no autorizados hacia Europa”.

Por su lado, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, dijo que estaba “totalmente descartado” que España abandone el espacio Schengen y agregó que Francia tenía muy buena cooperación con España.

El ministro francés apuntó además que su país mantendría un refuerzo en la frontera franco-española “todo el tiempo que sea necesario”.

Suben las muertes

El número de cadáveres recuperados en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en los últimos días asciende a 67, según los datos facilitados por las autoridades en esa localidad fronteriza.

Migrantes sentados en el suelo junto a policías españoles tras cruzar una cerca para entrar en el enclave español de Ceuta, en España, el viernes 17 de febrero de 2017. Foto: Associated Press - AP Ampliar Migrantes sentados en el suelo junto a policías españoles tras cruzar una cerca para entrar en el enclave español de Ceuta, en España, el viernes 17 de febrero de 2017. Foto: Associated Press - AP Cerrar

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La Guardia Civil mantiene un rastreo constante para localizar más cadáveres en la zona cercana al espigón fronterizo del Tarajal, que separa a España de Marruecos, por donde cruzaron a nado hasta Ceuta miles de personas desde el pasado jueves.

Ante el aumento constante del número de cadáveres recuperados, se habilitó un espacio en el puerto de la ciudad española norteafricana para dar cabida a los cuerpos, a la espera de su identificación.