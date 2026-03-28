El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El italiano Jannik Sinner asegura su lugar en la final del Miami Open

Tras el partido, en respuesta a Caracol Radio, Sinner habló del ambiente en Miami y de cómo maneja las diferencias entre torneos.

“Creo que lo bueno del tenis es que tenemos diferentes escenarios cada semana. En Estados Unidos suele ser muy ruidoso, luego volvemos a Europa y es distinto. En Roma, siendo italiano, vuelve a ser muy intenso, y en Londres es completamente diferente”.

Y dejó claro que se adapta sin problema: “Todo cambia, el entorno cambia… y a mí me gusta jugar tenis sin importar lo que haya. Para mí es un privilegio jugar en la cancha central, y realmente no importa el momento”.

Sobre el partido, el italiano explicó que todo se definió por detalles: “Fue un partido de muy alto nivel de los dos. Se decidió por un par de puntos”.

También destacó su saque en el cierre como la clave para sacar ventaja ante un rival como Zverev.

Con esta victoria, Sinner avanza a la final en Miami donde se enfrentará con el checo Jiří Lehečka y la posibilidad de lograr el Sunshine Double.