Gremios Económicos del Tolima piden un empalme transparente para evitar más polarización

Tolima

Los Gremios Económicos del Tolima en cabeza de su presidente, Efraín Valencia, hicieron un llamado al gobierno saliente y entrante a realizar un empalme transparente y evitar polarizar más el país en medio de la transición que se debe dar antes del 7 de agosto.

“Si hay alguna duda en la transparencia que el presidente, Gustavo Petro, presente las denuncias ante los estrados judiciales, pero no tiene por qué venir a generar una condición de polarización y mucho menos tratar de incendiar al país”, dijo Efraín Valencia.

Además, resaltó que “Él tiene que respetar como se le respeto a él su condición cuando fue ganador de la Presidencia, a unos les gustó a otros no, pero él fue presidente durante 4 años, ya debe hacerse a un lado”.

Por otra parte, el presidente del Comité Intergremial del Tolima aseguró que ellos están del lado de la legalidad, la institucionalidad, la democracia y la defensa de los intereses del país.

“Se debe hacer un proceso de empalme tranquilo, transparente, entregar las cifras y si son malas que las reciban así, si hay delitos que se denuncie, pero no más cortinas de humos en las que se juega con la democracia y con los intereses de los colombianos”, manifestó el líder gremial del Tolima.

Finalmente, Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial del Tolima, aseguró si nuevamente llega el desorden a través de un estallido social va a ser muy complejo para la economía y el desarrollo del país.

“Son variables que pueden afectar el desarrollo del país, la economía tiene un impacto, el temor, la desconfianza, esto golpea la inversión por eso hacemos un llamado a una transición en el marco de la ley y por el bienestar del país”, puntualizó Valencia.