Clasificación general Tour de Francia 2026 tras etapa 8: Fernando Gaviria fue el mejor colombiano

Por segundo día consecutivo, Tim Merlier se proclamó campeón de la etapa del Tour de Francia, esta vez de la octava jornada, disputada entre Périgueux y Bergerac, con un recorrido plano con 180.4 kilómetros de distancia.

Al ser una etapa plana, el día se desarrolló sin grandes sorpresas y no dejó cambios en la Clasificación General de la carrera, que sigue siendo dominada por el esloveno Tadej Pogacar, y en la que Egan Bernal sigue como el mejor colombiano, muy cerca del top 10.

Resumen de la etapa 8 del Tour de Francia

La carrera se movió en los primeros 3 kilómetros, cuando el pelotón fue sorprendido por la fuga de Liam Slock del Lotto Intermarché, Thibault Guernalec del Total Energies y Jakub Otruba del Caja Rural, quienes dominaron gran parte del recorrido.

A falta de 40 kilómetros para la meta, el belga Liam Slock atacó a sus compañeros de fuga y arrancó en solitario buscando el título de la etapa. Luego de este movimiento, Guernalec del Total Energies y Otruba del Caja Rural fueron atrapados por el pelotón, dejando a Slock, solitario, en la cabeza de carrera.

A falta de dos kilómetros a meta, el corredor del Lotto Intermarché fue capturado por el lote y la etapa fue definida por sprint, que terminó con la victoria de Tim Merlier, quien también se adjudicó la victoria en la etapa 7.

Clasificación de la etapa 8

Pos. Corredor Equipo Tiempo 1. Tim Merlier Soudal Quick-Step 03h 52′ 50′' 2. Biniam Girmay NSN Cyclinh Team 03h 52′ 50′' 3. Olav Kooij Decathlon CMA CGM Team 03h 52′ 50′' 13. Fernando Gaviria Caja Rural-Seguros RGA 03h 52′ 50′' 35. Harold Tejada XDS Astana Team 03h 52′ 50′' 57. Egan Bernal Netcompany Ineos 03h 52′ 50′' 110. Einer Rubio Movistar Team 03h 53′ 53′' 151. Seguio Higuita XDS Astana Team 03h 54′ 39′'

Clasificación general Tour de Francia 2025

En los primeros lugares de la clasificación general no se dieron cambios; Tadej Pogacar se mantiene como líder a dos minutos de Jonas Vingegaard y a tres minutos y medio del mexicano Isaac del Toro.

En cuanto a los corredores colombianos, Egan se mantiene al borde del top 10 de la carrera, y después de esta jornada Harold Tejada gana una posición y se mete al top 20; mientras que Sergio Higuita cae al puesto 31 y Einer Rubio y Fernando Gaviria mantienen sus posiciones.

Corredor Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG 28h 49′ 07′' 2. Jonas Vingegaard Team Visma |Lease a Bike 28h 51′ 49′' 3. Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 28h 52′ 34′' 11. Egan Bernal Netcompany Ineos 28h 58′ 19′' 20. Harold Tejada XDS Astana Team 29h 02′ 13′' 31. Seguio Higuita XDS Astana Team 29h 17′ 33′' 63. Einer Rubio Movistar Team 29h 53′ 49′' 151. Fernando Gaviria Caja Rural - Seguros RGA 30h 37′ 48′'

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