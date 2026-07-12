En lío político terminó la construcción del Centro Integral de Gestión del Riesgo del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Harol Wilches, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, le salió al paso al anuncio de la Gobernación del Tolima de la perdida para la ciudad del proyecto para la construcción del Centro Integral de Gestión del Riesgo, iniciativa que se gestiona ante la UNGRD.

Precisamente en la semana que termina la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación del Tolima, Erika Lozano, aseguró que el plazo máximo para entregar toda la documentación del predio en el que se iba a construir el proyecto era el 30 de junio y no se cumplió.

“Nosotros tenemos que cumplir con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, si no cumplimos con la ejecución van a disponer del recurso, pero decidimos seguir el proyecto con Armero que ha sido un municipio que ha estado atento”, dijo Erika Lozano.

Para los estudios y diseños del proyecto se tienen previstos $3.500 millones de apropiación del Gobierno Nacional. Cabe recordar que esta iniciativa fue gestionada en el año 2025 en el marco de los 40 años de la tragedia de Armero.

¿Qué responde la Alcaldía de Ibagué?

Harol Wilches sostuvo aseguró que inicialmente el proyecto estuvo para el municipio de Armero, pero por directriz de la gobernadora se decidió que quedara para Ibagué, el problema que ha existido tiene que ver con la legalización del terreno de tres hectáreas que es producto de una cesión.

“Esta iniciativa para que se entregue el terreno a la Gobernación del Tolima debe pasar por el Concejo, este proyecto ya fue presentado para la aprobación, nosotros hemos hecho este esfuerzo, pedimos que nos esperen”, sostuvo Harol Wilches.

El funcionario sostuvo que por ubicación este centro Integral de Gestión del Riesgo debe quedar e Ibagué “Estamos a punto de concluir el proceso, funcionaría mejor en Ibagué por su ubicación geográfica, la cercanía al Cerro Machín, conectividad, la ciudad necesita este centro, por eso trabajamos para que se queda acá”.

La molestia en Armero Guayabal

Por su parte, en un video publicado en redes sociales el alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuellar, mostró su molestia por el cambio de sede para este proyecto porque en este se ha trabajado de la mano con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Gobernación del Tolima.

“En la conmemoración de los 40 años pedimos este proyecto en el municipio de Armero, allí nos respondieron que debía ser acá en nuestro municipio, pero hoy vemos con gran preocupación que desde Ibagué se interesan en entrar en la puja por la construcción, ellos tienen más amigos a nivel de la política para que se construya allá”, dijo el alcalde de Armero Guayabal.

Finalmente, el mandatario local sostuvo que es increíble que ahora se deba esperar que la Alcaldía de Ibagué cumpla con el proyecto para saber dónde se construye, cuando Armero Guayabal tiene todo listo desde hace varios meses.