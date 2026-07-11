Jorge Rodríguez tilda de “barbaridad” propuesta de De la Espriella sobre reconstrucción en Venezuela
En conversación con Caracol Radio, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre asumir tareas de reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio y aseguró que sus palabras constituyen una injerencia en asuntos internos venezolanos.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, respondió en conversación con Caracol Radio al comunicado emitido este viernes por el Gobierno venezolano sobre las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, relacionadas con la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.