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11 jul 2026 Actualizado 20:36

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Internacional

Jorge Rodríguez tilda de “barbaridad” propuesta de De la Espriella sobre reconstrucción en Venezuela

En conversación con Caracol Radio, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, rechazó las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, sobre asumir tareas de reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio y aseguró que sus palabras constituyen una injerencia en asuntos internos venezolanos.

Jorge Rodríguez y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

Jorge Rodríguez y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

Jorge Rodríguez y Abelardo de la Espriella. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)
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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, respondió en conversación con Caracol Radio al comunicado emitido este viernes por el Gobierno venezolano sobre las declaraciones del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, relacionadas con la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

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