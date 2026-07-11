¿Opera el Clan del Golfo en Ibagué?: esto respondió la Sexta Brigada del Ejército

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el coronel, Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército en el Tolima, se refirió a las denuncias de la comunidad residente en el corregimiento de San Juan de la China, zona rural de Ibagué en la que se advierte de la presencia de un grupo de delincuencia que está operando en la zona.

“Desde hace unos días se vienen recibiendo informaciones en limites entre Ibagué y Anzoátegui, donde integrantes de bandas delincuenciales han venido ejerciendo algunas actividades de presión orientadas al recaudo de extorsiones”, dijo el coronel, Arnold Pérez.

El comodante de la Sexta Brigada afirmó que no se puede asegurar que estas personas pertenezcan al Clan del Golfo “No podemos oficializar que haya una estructura armada, utilizan este nombre para ejercer una mayor presión, además que no están armados como sucede en otras regiones del país”.

También resaltó que son grupos delincuenciales que se organizan en este mismo sector, pero que por ahora todo es materia de investigación de inteligencia del Ejército y de la Policía, actividades que han logrado incluso individualizar y capturar a algunos de estos delincuentes.

“Se ejerce control en esta zona para frenar cualquier injerencia de la estructura del Clan del Golfo, han tenido la intención de ejercer un control, pero el trabajo de inteligencia del Ejército y la Policía no lo ha permitid”, dijo el coronel Pérez.

Finalmente, destacó que se tiene información del actuar de estas personas, pero reafirmó que no se puede confirmar que hagan parte de una estructurar armada del Clan del Golfo.