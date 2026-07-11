En el Tolima se han presentado 163 homicidios en el 2026: Adriana Matiz, gobernadora

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se refirió al actual panorama de orden público que registra el Departamento al culminar el mandato de Gustavo Petro y a lo que va a encontrar el gobierno de Abelardo De La Espriella, a partir del próximo 7 de agosto.

“En este departamento no había presencia de grupos de disidencias, no había extorsiones, no había secuestros, no había citaciones, no había intimidaciones; pasamos a vivirlas después de 20 años y las estamos viviendo hoy en día, pero además de eso con un incremento muy alto, por ejemplo, en tema de homicidios”, dijo al gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

La gobernadora del departamento confirmó que la cifra de homicidios en el 2026 llegó a los 163 en el Tolima, lo que refleja un aumento del 100% en comparación con el año anterior.

La minería ilegal un factor que aumentó la violencia en el Tolima

Según la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, la mayor preocupación que se tiene en la región es lo que sucede en el municipio de Ataco donde el número de homicidios pasó de cuatro en el 2025 a 24 en lo que va corrido del año 2026.

“Todo por tener el control de esas rentas ilegales. Por cada máquina amarilla que ingresan allá al territorio los grupos de las disidencias de la FARC cobran entre $15 y $17 millones; pero además por el oro ilegal que se saca de allá también cobran un porcentaje entre el 10 y el 20%”.

La mandaría seccional sostuvo que las regiones en el actual periodo de gobierno se han quedado solas combatir los grupos al margen de la ley que están detrás de esas rentas ilícitas.

“Hoy con Abelardo esperamos que en el empalme se tenga en cuenta ese plan regional de seguridad porque los delitos no se pueden tratar todos de la misma manera; son diferentes los delitos que ocurren en las distintas regiones y por eso hay que tratarlos de manera diferente”, puntualizó.