Fue incautado cargamento de marihuana en la vía Ibagué – Cajamarca con valor superior a $76 millones

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué capturó a un hombre de 62 años que transportaba en un vehículo particular un cargamento de más de 146 kilos de marihuana, sustancia que tendría un valor superior a los $76 millones.

“El procedimiento fue adelantado por uniformados que realizaban actividades de patrullaje, vigilancia y control sobre la vía nacional que comunica el corregimiento de Coello Cocora, a la altura del kilómetro 73, en el corredor vial Cajamarca – Ibagué”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Durante estas labores preventivas, los policías requirieron un vehículo para verificar la documentación e inspeccionar tanto al conductor como el automotor encontrando la marihuana.

“Al realizar la inspección, los uniformados hallaron en el interior del vehículo 67 paquetes que contenían más de 146 kilogramos de marihuana, razón por la cual procedieron a materializar la captura del conductor e incautar la totalidad del estupefaciente”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por las autoridades, la droga, al parecer, provenía del municipio de Calarcá, Quindío, y tenía como destino el municipio de Guamo, Tolima, donde presuntamente sería distribuida para su comercialización mediante las redes del tráfico local de estupefacientes.