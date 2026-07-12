Abogado será condenado por ofrecer dinero a una menor a cambio de relaciones sexuales en el Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento emitiera sentido de fallo condenatorio contra Benjamín Cárdenas Cruz, responsable de ofrecer dinero y dádivas a una adolescente de 15 años para que sostuviera relaciones sexuales con él en el municipio de San Antonio, Tolima.

Al finalizar el proceso un juez de la República emitió sentido de fallo condenatorio contra este hombre por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

De acuerdo con la investigación, en el año 2012, el procesado, a través de mensajes de texto enviados a la adolescente, le ofreció dinero y regalos, entre ellos una cadena de oro avaluada en $10 millones de pesos.

Los regalos y ofrecimientos los hacía el abogado según se logró comprobar en medio del juicio con el propósito de que la menor de 15 años accediera a sus pretensiones sexuales.

Tras varios años de investigación por parte de las autoridades, un juzgado emitió una orden de captura en contra de Benjamín Cárdenas Cruz, la cual fue materializada por la Policía Nacional en vía pública del municipio de San Antonio, Tolima.