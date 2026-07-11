Consejo de Estado inadmite demanda que buscaba anular la elección de Abelardo de la Espriella

El Consejo de Estado inadmitió la demanda de nulidad presentada por el exsuperintendente de la Economía Solidaria, Luis Guillermo Pérez, contra la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República.

Con esta acción judicial, el demandante buscaba que se suspendiera el acto de posesión del presidente electo, previsto para el próximo 7 de agosto, mientras el alto tribunal resolvía de fondo la legalidad de su elección.

En el escrito, Pérez formuló dos cargos principales.

Le puede interesar: Fiscalía imputará cargos en agosto al hermano de Daniel Quintero por presunta corrupción

El primero sostiene que el proceso electoral estuvo marcado por una “estrategia sistemática de violencia política, estigmatización, intimidación, desinformación y apropiación de símbolos nacionales”.

Según el demandante, esas conductas afectaron “la libertad del sufragio y las garantías del debate democrático”, al punto de generar “violencia psicológica sobre los electores”, razón por la cual considera que la elección debe ser anulada.

También le puede interesar: IPS anuncia cierre de servicios a Famisanar y Asmet Salud por deudas superiores a $14.000 millones

El segundo cargo se refiere a una presunta incompatibilidad de De la Espriella para ejercer la Presidencia.

En ese apartado, Pérez afirma que el presidente electo habría prestado un juramento de naturalización estadounidense que, en su criterio, constituye una “renuncia expresa y solemne a toda lealtad hacia Colombia”. Por ello, sostiene que existiría una “incompatibilidad absoluta” para ocupar el cargo y que se incumplirían los requisitos constitucionales exigidos para ser presidente de la República.

Puede leer: Millonarios concreta su cuarto refuerzo para la temporada 2026 y anuncia nueva baja

El exsuperintendente también anticipó que la demanda será ampliada.

En el documento señaló: “Con posterioridad presentaré cargos complementarios en los que se demuestra las irregularidades del proceso electoral y los fraudes que afectan la legitimidad y la legalidad de la elección de Abelardo Gabriel De la Espriella Otero como presidente de la República de Colombia”.

Con la inadmisión, el Consejo de Estado concluyó que la demanda no reúne, por ahora, los requisitos formales para ser estudiada de fondo.

También puede leer: Revocan sanción contra ministro Antonio Sanguino por desacato en tutela de Katherine Miranda

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: