ANI continúa socializando el acceso a tarifas diferenciales en Autopistas del Café. Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, Óscar Flórez Moreno

De acuerdo con la ANI, más de 500 personas han participado voluntariamente en estas reuniones. El vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la entidad, Óscar Flórez Moreno, aseguró que la respuesta de la comunidad ha sido positiva y envió un mensaje de tranquilidad a quienes ya realizaron su postulación, mientras avanza la revisión de la documentación.

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Las actividades se desarrollan en municipios como Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal, Salento y Filandia, así como en varias veredas priorizadas, donde la entidad explica los requisitos y el paso a paso para acceder al beneficio.

Actualmente, el concesionario Autopistas del Café verifica las solicitudes recibidas para los peajes Pavas, San Bernardo, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia, con el fin de comprobar que los aspirantes cumplen con los requisitos establecidos.

¿Cómo acceder al beneficio?

El trámite se realizará en dos etapas. La primera corresponde a la postulación inicial, que deberá realizarse durante julio con la entrega de la documentación básica. Una vez el concesionario confirme la recepción y revisión de la solicitud, el usuario podrá acceder de manera temporal a la tarifa diferencial mientras completa el proceso.

En la segunda etapa, los postulados deberán presentar documentos adicionales o actualizar la información requerida para obtener la aprobación definitiva.

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La ANI explicó que quienes cumplan con todos los requisitos podrán acceder al beneficio hasta febrero de 2027 o hasta que se agoten los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para este programa, siempre que existan cupos disponibles.