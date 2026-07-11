Incendio forestal ocasionó emergencia cerca al Aeropuerto Perales de Ibagué

Ibagué

Durante la noche del viernes 10 de julio se registró incendio forestal de grandes proporciones entre las glorietas de El Salado y del Aeropuerto Perales, zona de la variante de Ibagué, conflagración que consumió más 8 hectáreas de pasto y tamo de arroz.

Según los organismos de socorro, la atención de este incendio duró por lo menos unas cinco horas, iniciando desde las 7 de la noche momento en el que se reportó la emergencia y hasta la media noche cuando se logró controlar.

Durante la atención de la conflagración se tuvo que cerrar la variante de Ibagué en el sentido de la glorieta de El Salado hacia el Aeropuerto de Ibagué para que los equipos de emergencias realizaran su trabajo.

Durante la emergencia se activaron los organismos de socorro de la capital del Tolima entre ellos Bomberos Oficiales y Voluntarios, como también la Cruz Roja colombiana que en un trabajo mancomunado lograron controlar este incendio forestal.

Con la llegada de la temporada de menos lluvias este tipo de emergencias se disparan en la ciudad, siendo las comunas 8 y 9 en las que más se reportan incendios forestales.

Solo esta semana en la ciudad el Cuerpo de Bomberos atendió un promedio de siete incendios forestales, por lo que las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar acciones como las mal llamadas quemas controladas, fogatas entre otras para evitar este tipo de emergencias.