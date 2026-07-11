¡Atención! Estos barrios no tendrán energía eléctrica los días 12 y 13 de julio

Con el firme compromiso de mantener la confiabilidad del sistema de transmisión de energía, ISA ENERGÍA llevará a cabo importantes obras de mantenimiento preventivo en los activos de alta tensión de la subestación Ternera. De manera paralela, el operador de red local AFINIA ejecutará de forma simultánea actividades sobre equipos de su propiedad.

Para garantizar la seguridad del personal técnico y el correcto desarrollo de estas actividades preventivas, se registrarán interrupciones temporales del servicio por los trabajos de ISA ENERGÍA, así:

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Domingo 12 de julio 6:00 a.m. a 5:00 p.m.:

• Municipio de Turbana zona urbana y rural, corregimiento de Ballestas, y sectores aledaños a las vías Turbana-Membrillal y Turbana-Turbaco.

• Municipio de Turbaco: Barrios Nueva Colombia, El Remanso, Media Tapa, Urbanización Los Manguitos, San Pedro, y Urbanización Altos de San Parejo. En la zona rural: Puente Honda, Los Naranjos, Los Cerritos, Loma de Piedra y Las Marías.

• Zona rural de Cartagena: Urbanización Los Campanos, Club Campestre, y Urbanización Recinto Campestre. Alameda La Victoria (desde la carrera 78 hasta la carrera 79 entre calles 24 y 28 en el sector del barrio El Socorro), San Fernando, y la calle 28 entre carreras 75 y 79 en el sector del barrio Santa Mónica.

• Sectores en la vía de interconexión Cartagena - Turbaco: Urbanizaciones Asturias, Villagrande de Indias, Bosque de la Seiva, Villa Andrea, Horizonte, Condominio La Pradera 1, Huellas de Alberto Uribe, Huellas de San Pablo, Tubo Caribe, Urbanización San Ángel, Urbanización El Rodeo, Universidad Tecnológica, carretera vía El Pozón-Policarpa, variante Mamonal-Gambote (sector Bajo Miranda), avenida Terminal de Transporte, Terminal de Transporte, avenida Pedro Heredia Centro Industrial y fincas aledañas como Llave de Oro.

2:30 p.m. a 4:30 p.m.:

• Zona urbana de Cartagena. Sectores residenciales: Los Alpes, Providencia, Chapacua, La Concepción, Anita, El Gallo, Trece de Junio y de manera parcial Viejo Porvenir. Diagonal 32 entre transversal 71D y transversal 74; transversal 71D y transversal 72A entre diagonal 32 y diagonal 31L; y la carrera 80E entre diagonal 32 y calle 31 en el sector del barrio El Recreo. Sectores industriales y de servicios Centro Industrial Ternera, calle 31 con carrera 91 (sector Ternera), Cárcel de Ternera, Los Ciruelos, Urbanización San Buenaventura, Urbanización Villa del Sol, Cementerio Jardines de Cartagena, Santa Mónica, Santa Lucía, San Pedro, y la carrera 70 hasta la carrera 71 entre la avenida Pedro Heredia y la diagonal 32 en el sector de La Concepción. Otros Barrios: Estación de servicio Terpel San Ignacio; desde la carrera 83 hasta la carrera 85 con calle 26A (sector Los Cerezos); avenida Pedro Heredia con carrera 80 (sector El Recreo); avenida Pedro Heredia hasta la diagonal 32 con carrera 70 hasta la carrera 71 (sector La Concepción); El Gallo, Providencia, Anita, Villa Rosita, Villa Zuldany, Conjunto Manaos, Condominio Copacabana, Condominio Guanabara, Urbanización Los Cocos, Urbanización Torres de Sevilla; y sector Villa Estrella (calle 35 hasta la calle 41 entre la carrera 87 y la carrera 92, y transversal 65 hasta la carrera 81 entre la calle 35 hasta la calle 41A).

Lunes 13 de julio 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (Las actividades propias sobre las redes de AFINIA se extenderán hasta las 2:00 p.m.).

• Zona urbana y rural de Turbaco: Urbanizaciones La Granja, Los Laureles, Urbanización Oro Blanco, Urbanización Prado Verde, y Plan Parejo. En la zona rural: Coloncoto y las fincas Villa Astrocito, El Portón Verde, Finca 85, Villa Anlly y Santa Teresa.

• Cartagena: Urbanizaciones y conjuntos: Villa del Sol, Valencia, San Buenaventura, La Princesa, Barú, Los Abetos, Rincón de la Villa. Parque Heredia: Conjunto Gaia, Conjunto Fragata, Conjunto Barlovento, Conjunto Milán, Conjunto Caracolí, Celeste, Conjunto Coral, Conjunto Salamandra, Manatí, Calamarí, Manila. Otros Sectores y edificios: Urbanización Anita, Báltico, Edificio Verona, Fiorenti, Torres de Madería, El Recreo, Edificio Parma, sector Coral, Urbanización Arboleda Real, Conjunto Llano Verde, barrio Ternera, El Edén, Pato Donald, barrio La Esperanza, El Recreo, Santa Lucía, Villa Sandra, La Castellana, Los Alpes, Rubí y San Pedro.

Posteriormente a estos horarios, se contempla un tiempo adicional aproximado de hasta una hora para la recuperación del servicio por parte del operador de red.

ISA ENERGÍA agradece de antemano la comprensión de los usuarios en los municipios de Cartagena, Turbaco y Turbana por las molestias que estas suspensiones temporales puedan ocasionar, reiterando que estas labores de mantenimiento preventivo son indispensables para mantener la confiabilidad del sistema de transmisión nacional y asegurar un servicio de energía óptimo, seguro y continuo para toda la región.