Garantizados recursos para el gas natural a Arroyo de Piedra, Arroyo Grande y Arroyo de las Canoas

Garantizados recursos para llevar gas natural a Arroyo de Piedra, Arroyo Grande y Arroyo de las Canoas

En una reunión sostenida este lunes entre el alcalde Dumek Turbay Paz y la nueva gerente de Surtigas, Jackeline Puente; y Marcela Dávila, directora ejecutiva de Promigas, se confirmó una de las noticias más esperadas por las comunidades de la zona norte: el Distrito garantizará los recursos necesarios para hacer posible la llegada del servicio de gas natural a Arroyo de Piedra, Arroyo Grande y Arroyo de las Canoas, tras 30 años de espera.

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La inversión será financiada a través de recursos del Sistema General de Regalías, permitiendo completar el proyecto que beneficiará a aproximadamente 1.845 familias que durante años han esperado acceder a este servicio público esencial.

Con esta decisión, la Administración distrital reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades, facilitando el acceso a una energía más segura, eficiente y limpia para los hogares, reduciendo además los riesgos asociados al uso de fogones artesanales y mejorando las condiciones de vida de cientos de familias.

Evaluación de zonas de obra por la Alcaldía y Surtigas

Durante el encuentro también se acordó adelantar una evaluación técnica conjunta entre el Distrito y Surtigas para identificar las zonas donde existen redes de gas natural en medio de las obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en Cartagena, con el propósito de prevenir afectaciones, proteger la red y garantizar que las intervenciones se ejecuten de manera segura.

Redes de gas para las cocinas del Gran Malecón del Mar

Asimismo, se analizará la incorporación de infraestructura para el suministro de gas natural dentro del proyecto del Malecón del Mar, específicamente, en el sector donde estarán ubicadas las cocinas destinadas a los operadores y comerciantes que prestan servicios de alimentos en las playas, buscando que este espacio cuente con un servicio seguro, continuo y acorde con las necesidades de quienes desarrollan allí su actividad económica.

El alcalde Dumek Turbay destacó que el desarrollo de Cartagena también pasa por garantizar servicios públicos dignos y una adecuada planificación de la infraestructura urbana.

“Nuestro compromiso es cerrar las brechas que durante años han afectado a muchas comunidades. Hoy damos un paso importante para que miles de familias puedan contar con gas natural en sus hogares y, al mismo tiempo, seguimos planificando una ciudad con obras seguras y servicios públicos que respondan a las necesidades de los cartageneros”, señaló el mandatario.

La Alcaldía de Cartagena continuará trabajando de manera articulada con Surtigas para adelantar los procesos técnicos y administrativos que permitan ejecutar estos proyectos y seguir fortaleciendo la infraestructura de servicios públicos en beneficio de la ciudad y sus comunidades.