Barranquilla refuerza operativos de seguridad este puente festivo

La Alcaldía de Barranquilla reforzó para este puente festivo las medidas de seguridad y acompañamiento al sector comercial, en respuesta a los recientes hechos de intimidación y a la circulación de panfletos amenazantes que generaron temor entre comerciantes de distintos sectores de la ciudad.

Para fortalecer la respuesta institucional, la administración distrital reunió a representantes de los gremios del comercio, la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de coordinar nuevas acciones de prevención y protección.

El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, hizo un llamado a evitar la propagación de información sin verificar, al considerar que la desinformación ha incrementado la incertidumbre entre los comerciantes.

Lea también: “Hablamos sobre la seguridad”: Char tras reunión con Abelardo De la Espriella

“Tenemos que romper la cadena de la desinformación”, afirmó el funcionario, al explicar que el Distrito habilitó canales oficiales de comunicación con los representantes del comercio para entregar información veraz y oportuna sobre cualquier situación relacionada con la seguridad.

Turbay recordó que el pasado fin de semana varios establecimientos suspendieron sus actividades tras la circulación de panfletos intimidatorios. Frente a esa situación, indicó que la Policía Metropolitana, el Ejército y la Fiscalía desplegaron un operativo conjunto para garantizar la seguridad y mantener el orden público.

Como parte de las medidas, las Caravanas por la Vida intensificarán sus recorridos preventivos durante el fin de semana, con presencia permanente en diferentes zonas comerciales durante el día y la noche. Asimismo, el funcionario reiteró el llamado a los comerciantes para que no atiendan mensajes extorsivos y denuncien cualquier amenaza ante las autoridades.

La administración también destacó el fortalecimiento de la Megazona Segura de Barranquillita, estrategia con la que busca incrementar la presencia institucional en uno de los principales corredores comerciales de la ciudad y brindar mayores garantías de seguridad a comerciantes, trabajadores y compradores.