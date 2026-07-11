JEP resolvió situación jurídica de 39 militares por falsos positivos en Antioquia

JEP emitirá sus primeras sanciones en casos de secuestros y falsos positivos

La JEP resolvió la situación jurídica de 39 comparecientes de la Fuerza Pública involucrados en 10 hechos de falsas bajas en combate en Antioquia, en los que 18 víctimas fueron presentadas falsamente como integrantes de grupos ilegales muertos en operaciones militares entre 2004 y 2008.

Los comparecientes hicieron parte de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, AFEUR No. 5, que operaba en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les concedió el beneficio de renuncia a la persecución penal, tras verificar que cumplieron con el régimen de condicionalidad ante la JEP.

Según la Jurisdicción, los comparecientes aportaron verdad plena, reconocieron responsabilidad, participaron en acciones de reparación, ofrecieron perdón a las víctimas, contribuyeron a la memoria y asumieron compromisos de no repetición.

De los 39 comparecientes, 29 no habían sido investigados, procesados ni condenados por estos hechos en la justicia ordinaria, pero admitieron por primera vez su participación y reconocieron responsabilidad ante la JEP.

La decisión hace parte de la Ruta No Sancionatoria, que aplica para comparecientes que no fueron considerados máximos responsables, pero sí participaron en crímenes no amnistiables.

A la fecha, la JEP ha resuelto la situación jurídica de 911 comparecientes involucrados en crímenes no amnistiables, mediante 32 decisiones.