Venezuela supera las 4.000 personas fallecidas por el doble terremoto

Equipos de rescate en La Guaira tras los terremotos registrados en el norte de Venezuela. (Foto: Jesus Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas

El Gobierno de Venezuela actualizó el balance oficial de víctimas y afectaciones tras el doble terremoto ocurrido hace dos semanas en el país. Según el reporte con corte al 10 de julio, la cifra de fallecidos ascendió a 4.118 personas, mientras que 16.740 resultaron heridas y 6.462 fueron rescatadas.

Las autoridades también informaron que 86.794 familias han recibido atención, 17.907 personas quedaron sin vivienda y 17.266 permanecen en 89 campamentos transitorios. Además, el balance da cuenta de 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron.

En cuanto a la respuesta de emergencia, el Gobierno señaló que se han distribuido 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua, con el apoyo de 3.454 rescatistas internacionales, 30.076 efectivos desplegados y 29.843 voluntarios. El reporte también indica que, desde el sismo, se han registrado 1.171 réplicas.