Venezuela supera las 4.000 personas fallecidas por el doble terremoto
El Gobierno venezolano actualiza el balance oficial de las personas afectadas en los terremotos con corte al 10 de julio.
El Gobierno de Venezuela actualizó el balance oficial de víctimas y afectaciones tras el doble terremoto ocurrido hace dos semanas en el país. Según el reporte con corte al 10 de julio, la cifra de fallecidos ascendió a 4.118 personas, mientras que 16.740 resultaron heridas y 6.462 fueron rescatadas.
Las autoridades también informaron que 86.794 familias han recibido atención, 17.907 personas quedaron sin vivienda y 17.266 permanecen en 89 campamentos transitorios. Además, el balance da cuenta de 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron.
En cuanto a la respuesta de emergencia, el Gobierno señaló que se han distribuido 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua, con el apoyo de 3.454 rescatistas internacionales, 30.076 efectivos desplegados y 29.843 voluntarios. El reporte también indica que, desde el sismo, se han registrado 1.171 réplicas.