Feria de las Flores 2026: Programación, artistas invitados y más de 120 actividades en Medellín

Colombia

La Feria de las Flores es uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, pues cada año reúne a miles de nacionales y visitantes alrededor de una programación que exalta las tradiciones antioqueñas. Además de su valor cultural, la celebración se ha consolidado como un impulso para el turismo, el comercio y otros sectores de la economía de la capital antioqueña.

Teniendo en cuenta el evento, la Alcaldía de Medellín presentó la programación oficial de la Feria de las Flores 2026, que se realizará entre el 31 de julio y el 9 de agosto con más de 120 actividades, la mayoría de acceso gratuito. Según la administración distrital, el evento generaría 17.200 empleos directos e indirectos y una derrama económica cercana a los $240.000 millones.

El lanzamiento se realizó en la Placita de Flórez y estuvo encabezado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien señaló que esta edición, denominada “Medellín te quiere y florece para ti”, busca resaltar la relación histórica entre Medellín y el corregimiento de Santa Elena, origen de la tradición silletera.

“Invito a toda la gente de Medellín a que disfrute de esta feria, a que estemos con nuestras familias, con nuestros amigos y del lado de nuestras tradiciones. También a todos los colombianos y a quienes viven por fuera y llevan años de no venir al país para que regresen y visiten a sus cercanos”, afirmó el mandatario.

Actividades durante toda la feria

Plazas de Flores en Parques del Río, Ciudad del Río (MAMM) y, por primera vez, en el Parque de los Deseos.

Zona que Suena, en el Parque Norte, con actividades para niñas, niños y familias durante el primer fin de semana.

21 tablados distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

Fondas de Mi Tierra.

Exposición Florecer: orquídeas, naturaleza y tradiciones, en el Jardín Botánico.

Festival de Sancochos en Santa Elena.

Desfile de Silleteritos de Santa Elena.

Desfile de Silleteritos de La Floresta.

Caminata Canina y de Mascotas.

Entre los artistas invitados estarán John Alex Castaño, Fernando González, El Combo de las Estrellas, El Tropicombo, Elder Dayán, Los Hermanos Aicardi, Billos Caracas Boys, Felipe Peláez, Jorge Celedón, Francy, Arelys Henao, Ricarena, Piso 21, Óscar Monsalve “Risaloca” y la Red de Mú

Programación Feria de las Flores

La programación comenzará el 31 de julio con el concierto inaugural en el Obelisco y finalizará el 9 de agosto con el Desfile de Silleteros, que este año llega a su edición número 69.

En el recorrido participarán más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena, quienes desfilarán durante 2,5 kilómetros. La Alcaldía informó además que por primera vez harán parte del desfile 10 niñas, niños y jóvenes neurodiversos vinculados al programa Silleteando Ando, de la Corporación de Silleteros de Santa Elena.

Entre las actividades programadas se encuentran el Desfile de Chivas y Flores, Avenida Primavera, el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, el Desfile Héroes de la Patria, el Festival Nacional de la Trova, las Fondas de Mi Tierra y las Plazas de Flores, que estarán ubicadas en Parques del Río, Ciudad del Río y, por primera vez, en el Parque de los Deseos.

La programación también incluye 21 tablados distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín, además de actividades para niños y familias en la Zona que Suena, instalada en el Parque Norte. La Programación se puede consultar La programación se puede consultar http://www.feriadelasfloresmedellin.gov.co/ o en las redes @cultura.med.

Proyección económica y turística de la feria al país

De acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico de Medellín, la Feria de las Flores generará cerca de 17.200 empleos en sectores como turismo, comercio, transporte, logística, gastronomía y cultura.

Las proyecciones oficiales también indican que el evento dejaría una derrama económica cercana a los 60 millones de dólares, equivalentes a unos $240.000 millones.

“Estamos esperando una derrama económica de alrededor de 60 millones de dólares. Esa plata llega a taxistas, comerciantes, restaurantes, bares y emprendedores. Eso significa más empleo para nuestra gente”, aseguró el alcalde Federico Gutiérrez.

Para esta edición, la Alcaldía proyecta una ocupación hotelera cercana al 85 %, la llegada de aproximadamente 65.000 turistas nacionales e internacionales por vía aérea y otros 300.000 visitantes a través de las terminales de transporte terrestre.

Además, 76 emprendedores apoyados por programas de la administración distrital participarán en distintos escenarios de la Feria de las Flores con muestras gastronómicas, artesanales y comerciales