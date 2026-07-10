La pelea judicial entre la gobernadora Dilian Francisca Toro y el congresista Alfredo Mondragón

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, asistieron a una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, diligencia que fracasó.

El pleito tiene que ver una denuncia por injuria y calumnia que interpuso la gobernadora en contra del congresista, luego de que la señalara de supuestos malos manejos de dineros públicos que debían destinarse para las obras del tren de cercanías.

El representante a la Cámara por el Valle del Cauca aseguró que sus denuncias se hacen en el marco de su deber de control político como congresista y seguro que no se dejará silenciar por la gobernadora.

“Yo estoy cumpliendo con mis funciones de control político como congresista del Valle del Cauca frente a tantas anomalías que tiene el departamento de posible malos manejos de los recursos de vigencias futuras, de los contratos que ha hecho la gobernadora con personas que la han financiado, que le han prestado antes para su campaña. No vamos a dejarnos silenciar de parte de la gobernadora aunque ella amenace todo el tiempo de presentar denuncias en nuestra contra”, le aseguró el congresista Mondragón a Caracol Radio.

Por su porte, la gobernadora Dilian Francisca señaló al congresista de sicariato digital.

“Este señor Alfredo Mondragón es un mentiroso calumniador, injuriador. Eso es lo que es el señor Mondragón, porque siempre ha mentido para desinformar a la comunidad. Además, hacen ataques y sicariato en redes sociales, y claro que no voy a conciliar y voy a defender mi honra donde sea”, dijo la gobernadora.

El pleito seguirá mientras la Corte investiga los hechos y decide si abre investigación formal o no contra el congresista.