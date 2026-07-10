Una ventana de un avión Ryanair se desprende y casi succiona a un pasajero: Esto fue lo que pasó

Un avión de Ryanair aterrizó de emergencia en Grecia después de que un pasajero haya sido “parcialmente succionado” por una ventana rota poco después del despegue. Medios locales griegos aseguran que al parecer un pedazo del motor desprendido ha sido el causante de la rotura, lo que provocó una descomprensión de la cabina y la succión parcial del pasajero.

La aerolínea ha indicado que, después de “aterrizar con normalidad” en Grecia, el pasajero herido ha recibido asistencia médica. La aeronave se dirigía hacia el aeropuerto de Memmingen, en Alemania, pero finalmente ha tenido que aterrizar en Tesalónica, desde donde había partido este viernes.

El pasajero, según ha señalado la compañía, llevaba puesto el cinturón de seguridad y, tras la rotura, fue expulsado parcialmente, quedando fuera de la aeronave la cabeza y hombros.