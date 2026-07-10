Fiscalía llamará a Luis Carlos Reyes como testigo en juicio contra policías del caso Papá Pitufo

Caracol Radio conoció que el próximo 22 de julio comenzará el juicio contra los cuatro policías procesados por el caso de alias “Papá Pitufo”.

La Fiscalía iniciará la práctica de pruebas con el testimonio del mayor Kevin Castaño Flórez, investigador líder del caso. La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Los acusados son Ricardo Orozco Baeza, alias “El Bendecido”, Mario Andrés Sarmiento Rojas, Alexander Galeano y José Helí Alzate Moncayo, tres oficiales y un suboficial de la Policía Nacional, quienes enfrentarán juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer.

¿Quién es el primer testigo de la Fiscalía?

El primer testigo será el mayor Kevin Castaño Flórez, considerado el investigador líder del caso de alias “Papá Pitufo”.

En febrero pasado, Caracol Radio reveló una carta de la Fiscalía dirigida a la Policía Nacional en la que advertía que la participación del oficial era determinante para el desarrollo de los juicios contra Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, en medio de la preocupación que existía por un eventual traslado del uniformado al departamento de Arauca.

“Al haber fungido como investigador líder, tuvo a cargo la estrategia para la infiltración de la organización criminal y expondrá en cada uno de los juicios el estudio que efectuó”, señala la comunicación.

La Fiscalía sostiene que su declaración será clave para explicar los fundamentos que justificaron el uso de la figura del agente encubierto, los riesgos que implicó esa operación, así como la necesidad, utilidad y proporcionalidad de esa estrategia investigativa.

Según el ente acusador, ese trabajo permitió la desarticulación de la organización criminal de alto nivel liderada por Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.

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Fiscalía llamará a Luis Carlos Reyes como testigo

El exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, ha sostenido públicamente que la red de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, logró infiltrar entidades como la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), y que el contrabando funcionaba gracias a una estructura de corrupción que involucraba a funcionarios públicos. Es por ello que el ente investigador lo llamará a los estrados para lograr probar su teoria del caso.

¿Qué dice el escrito de acusación?

Caracol Radio tuvo acceso al escrito de acusación contra Ricardo Orozco Baeza, alias “El Bendecido”, y otros tres policías señalados de integrar una de las mayores redes de contrabando desmanteladas en el país.

De acuerdo con la Fiscalía, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 la organización operó bajo el liderazgo nacional de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. En la estructura también tenía un papel relevante Juan Francisco Solano Barrero, alias “Pacho” o “Millos”, quien coordinaba las operaciones de contrabando en Bolívar, mientras la red tenía presencia en Bogotá, Cartagena, Cali y Buenaventura.

El escrito de acusación señala que José Helí Alzate Moncayo y Mario Andrés Sarmiento Rojas recorrieron varias vías nacionales sobornando a servidores públicos de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Policía Nacional, especialmente en las rutas hacia los puertos de Cartagena y Buenaventura. Además, junto con el coronel en retiro Alexander Galeano, ejercían labores de intermediación con los líderes de la organización.

La finalidad de la empresa criminal, según la Fiscalía, era introducir ilegalmente al país mercancías como cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y calzado a través de los puertos, para posteriormente transportarlas y distribuirlas en diferentes regiones de Colombia e, incluso, hacia países vecinos como Venezuela y Ecuador.

“Sarmiento Rojas, Galeano Ardila y Alzate Moncayo contactaron a los nuevos funcionarios, ofreciendo y entregando fuertes sumas de dinero, dádivas como hospedajes en apartamentos pagados por la organización, celulares y vehículos de alta gama, teniendo su operación desplegada en todo el territorio nacional”.

El ente acusador asegura que los policías procesados entregaron cerca de 900 millones de pesos representados en vehículos, celulares de alta gama, hospedajes y otros beneficios injustificados a servidores públicos para facilitar el paso de mercancía de contrabando y evitar controles aduaneros.

Otro de los hallazgos del ente acusador es que la organización suministraba teléfonos de alta gama a sus integrantes para comunicarse mediante la aplicación Cellcrypt.

Asimismo, el documento señala que el pago de sobornos a agentes encubiertos, dentro de una operación autorizada por la Policía Nacional, permitió comenzar a destapar la red de corrupción. También advierte que existen otros policías y funcionarios de la Dian cuya presunta participación continúa bajo investigación.

Los otros testigos

Además del mayor Kevin Castaño Flórez, la Fiscalía tiene previsto llamar como testigos a los oficiales que actuaron como agentes encubiertos durante la investigación:

- Yorguin Orlando Malagón Hernández.

- Peter Steven Nocua Henao.

- Víctor Leonardo Leal Carreño.

- Abdón Enrique Melo Ramírez.