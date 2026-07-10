Suspendida auditoría al Hospital General de Medellín por impedimento judicial de Daniel Quintero

Medellín, Antioquia

El Juzgado Doce Administrativo Oral de Medellín admitió una acción de tutela interpuesta por el E.S.E. Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez y ordenó de inmediato la suspensión provisional de los efectos del auto mediante el cual se pretendía realizar una auditoría al hospital por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, encabezada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En la tutela, el Hospital General de Medellín (HGM) argumentó que la ejecución inmediata de la auditoría generaría un perjuicio irremediable para la entidad, sus usuarios, pacientes y trabajadores.

Según los argumentos acogidos por el despacho judicial, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, estaría incurso en causales de recusación, lo que vulneraría el debido proceso en el marco de la auditoría.

El hospital, por su parte, sostiene que, a pesar de estas circunstancias, la entidad de control insistió en avanzar con el procedimiento, lo que motivó la intervención constitucional.

Por lo anterior, la juez dispuso que la Superintendencia Nacional de Salud debe abstenerse de exigir información adicional derivada de ese acto administrativo hasta que se resuelva de fondo la acción de tutela.

La juez destacó que la suspensión temporal constituye una medida transitoria, razonable y proporcional para evitar que la vulneración alegada se torne más grave mientras se adopta una decisión de fondo. Además, ordenó notificar personalmente a las entidades demandadas para que se manifiesten en un plazo de dos días.

Quien se pronunció sobre este nuevo revés judicial contra la Supersalud fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, quien manifestó: “Noto muy desesperado al jefe de la banda, inventándose auditorías justo cuando imputan a su hermanito… Acá la Justicia lo volvió a frenar cuando intentó entrar al Hospital General. No hay objetividad en sus actuaciones”.

El caso ahora entrará en la fase de trámite preferencial, con práctica de pruebas documentales y eventuales manifestaciones de las partes. La Superintendencia y el Ministerio de Salud deberán remitir la actuación administrativa relacionada con el caso.