Ratifican sentencia de 33 años de cárcel contra el asesino del ciclista Marlon Pérez

Medellín, Antioquia

La Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia ratificó la sentencia de 33 años y 4 meses de prisión contra Edison Arley Posada Posada, alias ‘Morcilla’ o ‘Cucaracho’, por el homicidio agravado del ciclista profesional Marlon Alirio Pérez Arango.

Tras resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa, el tribunal dejó en firme la responsabilidad penal del condenado y le impuso además una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Según la investigación de la Fiscalía Seccional Antioquia, Pérez Arango fue asesinado con arma cortopunzante la noche del 3 de octubre de 2024 en la vereda Camargo, sector Los Tanques, del municipio de El Carmen de Viboral.

Las pruebas recopiladas por la Policía Judicial establecieron que la víctima y Posada estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas durante varias horas en un establecimiento comercial, junto a una mujer. Posteriormente se dirigieron hacia la vivienda del deportista, momento en el que el procesado lo atacó con un cuchillo causándole la muerte.

El dictamen de Medicina Legal determinó que el ciclista falleció a causa de una lesión en el cuello. Adicionalmente, la Fiscalía demostró que, tras el homicidio, alias ‘Morcilla’ cambió sus prendas de vestir con el fin de evitar su identificación.

La decisión de segunda instancia confirma en su totalidad la sentencia proferida en primera instancia y cierra el capítulo judicial de este caso que conmocionó al deporte antioqueño.

Marlon Pérez, de 47 años, fue uno de los ciclistas más reconocidos de Colombia, con una destacada trayectoria en competencias nacionales e internacionales. Su muerte generó conmoción en el mundo del deporte, donde se le recordaba no solo por sus logros, sino también por su calidad humana.