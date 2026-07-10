Más de 6.000 millones en maquinaria inutilizada: Ejército desmantela mina ilegal en Ituango

Ituango, Antioquia

Tropas de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional inutilizaron una retroexcavadora, una draga y otros equipos utilizados para la extracción ilícita de oro en el municipio de Ituango, con lo que se afectaron las finanzas de la Subestructura 18 del GAO-r en más de 60 millones de pesos mensuales.

La operación se registró en la vereda San Luis, sobre el cauce del río Sinitavé, donde funcionaba una unidad de producción minera a cielo abierto. Según el Ejército, estos equipos eran operados por presuntos integrantes de esa estructura residual para la explotación ilegal de yacimientos, actividad que genera graves daños al ecosistema y a las fuentes hídricas de la región.

El valor de la maquinaria y equipos destruidos supera los 6.158 millones de pesos. Además, las autoridades estiman que con esta acción se impide la extracción aproximada de 135.000 gramos de oro al mes, lo que representa un golpe mensual superior a los 60 millones de pesos a las rentas ilícitas de la organización.

Durante la intervención fueron inutilizados los siguientes elementos: una retroexcavadora, una draga equipada con motor y dos baterías de vehículo, una bomba estacionaria, un equipo de soldadura, siete canecas de 40 litros de ACPM y siete canecas de 40 litros de gasolina.

Este resultado forma parte de las operaciones militares orientadas a contrarrestar los delitos ambientales y proteger los recursos naturales en Antioquia. Con acciones de este tipo, el Ejército busca debilitar las capacidades logísticas y financieras de los grupos armados que financian sus actividades mediante la minería ilegal.